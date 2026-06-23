長輩留房衰變負債！　日本空屋「飆破900萬戶」創新高

▲日本全國空屋飆升至約900萬戶創歷史新高。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本面臨空屋數量過多的危機，最新統計顯示，全國空屋飆升至約900萬戶創歷史新高，達30年前的2倍。閒置空屋引發倒塌、害蟲等公安危機，然而導致空屋氾濫的主因，竟有高達6成是因為「繼承問題」。

繼承人失聯 行政機關束手無策

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以大阪府東大阪市的一處空屋為例，該建築的所有權人過世後出現繼承問題，儘管市政府試圖追查繼承人，卻發現許多人根本不知道這棟空屋的存在，或是早已移居海外、根本無法取得聯繫。

由於建築物與土地分別屬於不同人的所有權，行政機關無法擅自處理，讓地主十分頭痛地表示，「如果拆除就能重新利用，但根本沒有拆除的方法。」

東大阪市自2017年起設立專門針對空屋問題的「空家對策課」，每年接獲多達300至400件通報，內容包括空屋的屋簷排水槽破損、屋瓦掉落、占地內雜草樹木過盛等。官方只能依據通報詢問附近居民，試圖與所有權人取得聯繫。

老家變負資產 拋棄繼承暴增

空屋狂飆有6成原因在於「繼承」問題。屋主過世後，老屋常因老化、地段差而難轉手，拆除費甚至高於剩餘財產，加上須繳固定資產稅，瞬間淪為負資產。

因此，近年來選擇「拋棄繼承」的案例大幅增加。一旦子女選擇拋棄繼承，繼承權就會轉移給已故所有權人的父母；若父母已過世，則轉移給兄弟姊妹，甚至可能一路擴張到兄弟姊妹的子女身上。

東大阪市空家對策課的大田課長透露，在尚未解決的物件中，曾出現「繼承人高達110人」的棘手案例，在這種情況下，若無法取得這110人的全數同意，土地便完全無法出售。

地方鐵腕強拆 擬推「空屋稅」

日本政府2023年新設「管理不善空屋」分類，一旦官方發出勸告，將直接取消該物件的固定資產稅減免優惠。

各地也祭出鐵腕，東京足立區一棟46年危樓因屋主拒絕處理，區公所首次依法代為強拆，並向屋主求償600萬日圓；荒川區也有傾斜空屋被強拆，但因找不到繼承人，200萬拆除費用恐由區公所買單。大阪寢屋川市則計畫導入「空屋稅」，擬額外課徵30%至50%稅額，預計2029年實施。

專家籲：及早確認產權與遺囑

對於現在立刻能做的空屋對策，司法書士太田垣章子建議，擁有土地或房屋的人應該預立遺囑，而父母擁有不動產的子女，則應盡快確認產權名義。

太田垣章子強調，「確認現在的名義是誰非常重要。以父親為例，趁著父親還能表達意願時，與親屬共同合作請他變更產權名義，也是一種作法。」

她更直言，只要買了東西，除非是消耗品，否則勢必需要安排最後的出口，「既然買了房子，我認為就有必要自己事先決定好它最後的處置方式。」