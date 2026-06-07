生孩換大房子　想一次到位「買1900萬5房透天厝」！過來人狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻求助，目前與丈夫住在台南安南區，格局為2房1廳，最近即將迎來新生命，考慮「小換大」，但在1350萬元3房電梯大樓，與1900萬元5房透天厝之間陷入選擇困難，該保留原本住處再買大樓？還是賣掉現有房子、直接完成透天夢？對此，信義房屋專家表示，兩者各有優缺點，住得習慣、喜歡就好。

五房透天有吸引力 現金流較吃緊



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人妻在Dcard發文，夫妻雙薪年薪合計約220萬元，肚子裡的寶寶即將出生，想要從現有2房1廳換到更大空間。人妻指出，目前考慮的第一個選項，是總價1350萬元的三房電梯大樓，優點是未來現金流壓力較小，且目前居住的房子可以留下之後出租，「缺點就是大樓大家常提到的那些問題」。



第二個選項則是總價1900萬元的五房透天。原PO表示，一直有透天夢，長輩也認為既然要換房，就直接一步到位；不過，選擇透天後，就得賣掉現在居住的房子才能貸款，未來現金流會有點緊，但還不至於壓垮家庭支出。

網友喊買大樓：生孩後很燒錢

對此，多數網友建議買電梯大樓，「孩子出生之後會花很多錢，要留預備金，且孩子還小很需要照顧，要上上下下跑來跑去很麻煩，更別說還要打掃，等孩子大了需要自己空間的時候再換透天」、「要看家庭計畫和生小孩之後的支出，生完小孩是燒錢的開始，如果我是你，會選大樓，保留部分現金，未來還有機會再換房」、「我跟你狀況一樣，我是一間出租一間自住，壓力比較小，金流也比較輕鬆，要換透天等5年後再規劃」、「嬰兒住透天爬樓梯非常不方便又危險，除非是有電梯的透天比較適合」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不管是大樓還是透天厝都不錯，如果以資金來看，生小孩後要花很多錢，留一些錢在身上比較好，建議跟另一半坐下來好好討論。曾經理也提到，透天厝在中南部的確很受歡迎，「台南的透天厝市場很大，交易比例一直都很高，電梯大樓是後期才有的」。