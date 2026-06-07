ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

生孩換大房子　想一次到位「買1900萬5房透天厝」！過來人狂勸退

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻求助，目前與丈夫住在台南安南區，格局為2房1廳，最近即將迎來新生命，考慮「小換大」，但在1350萬元3房電梯大樓，與1900萬元5房透天厝之間陷入選擇困難，該保留原本住處再買大樓？還是賣掉現有房子、直接完成透天夢？對此，信義房屋專家表示，兩者各有優缺點，住得習慣、喜歡就好。

五房透天有吸引力　現金流較吃緊

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻在Dcard發文，夫妻雙薪年薪合計約220萬元，肚子裡的寶寶即將出生，想要從現有2房1廳換到更大空間。人妻指出，目前考慮的第一個選項，是總價1350萬元的三房電梯大樓，優點是未來現金流壓力較小，且目前居住的房子可以留下之後出租，「缺點就是大樓大家常提到的那些問題」。

第二個選項則是總價1900萬元的五房透天。原PO表示，一直有透天夢，長輩也認為既然要換房，就直接一步到位；不過，選擇透天後，就得賣掉現在居住的房子才能貸款，未來現金流會有點緊，但還不至於壓垮家庭支出。

網友喊買大樓：生孩後很燒錢

對此，多數網友建議買電梯大樓，「孩子出生之後會花很多錢，要留預備金，且孩子還小很需要照顧，要上上下下跑來跑去很麻煩，更別說還要打掃，等孩子大了需要自己空間的時候再換透天」、「要看家庭計畫和生小孩之後的支出，生完小孩是燒錢的開始，如果我是你，會選大樓，保留部分現金，未來還有機會再換房」、「我跟你狀況一樣，我是一間出租一間自住，壓力比較小，金流也比較輕鬆，要換透天等5年後再規劃」、「嬰兒住透天爬樓梯非常不方便又危險，除非是有電梯的透天比較適合」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不管是大樓還是透天厝都不錯，如果以資金來看，生小孩後要花很多錢，留一些錢在身上比較好，建議跟另一半坐下來好好討論。曾經理也提到，透天厝在中南部的確很受歡迎，「台南的透天厝市場很大，交易比例一直都很高，電梯大樓是後期才有的」。

關鍵字：房市台南透天厝電梯大樓換房選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

生孩換大房子　想一次到位「買1900萬5房透天厝」！過來人狂勸退

一名人妻求助，目前與丈夫住在台南安南區，格局為2房1廳，最近即將迎來新生命，考慮「小換大」，但在1350萬元3房電梯大樓，與1900萬元5房透天厝之間陷入選擇困難，該保留原本住處再買大樓？還是賣掉現有房子、直接完成透天夢？對此，信義房屋專家表示，兩者各有優缺點，住得習慣、喜歡就好。

17分鐘前

晚5年「多扛400萬、少2.5坪」　聯徵數據揭台人購屋壓力

5年前沒出手買房，代價是400萬元！5年前30~35歲族群平均購屋房價為1021.5萬元、平均面積43.6坪；如今這些人到了35~40歲，總價來到1455.8萬元、購得坪數還更小。信義房屋專家表示，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

58分鐘前

時空穿越10年前！　台中海線知名造鎮案法拍「驚爆1字頭」

台中海線供給量大、房市整體尚未盤整回血，現在連法拍案都來踢一腳，區域系列造鎮案中，一戶2房物件因積欠款項而進入法拍市場，令人驚訝的是法拍單價落回10年前1字頭價碼，引起討論。

2小時前

房市盲目吸金時代結束！　13期4月有10案場銷售掛蛋

2026年台股表現亮眼，但房市在央行連續信用管制限貸令、降低成數的重拳下，投機與短線資金全面退場，連縱橫市場多年的老牌房地產業者都認為此時該「順勢而為」。

21小時前

剛需族先買股不買房　房仲點出市場卡關真相

房市何時才能見到復甦？房仲專家表示，當前股市太熱，把資金都吸走，有些剛需買方甚至把錢先投入股市，想多賺點自備款再買房。他表示，前年919後中古屋待售物件不增反減，先前第二戶限貸又微放寬，等股市進入休息階段，房市就有望好轉。

23小時前

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災區法拍量破千件

過去法拍屋常被視為房市的「反指標」，市場熱絡時物件稀少，市場轉冷時法拍量激增。觀察2026年1至5月的最新數據，房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。

6/6 11:00

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光！一票笑點頭：年輕人不懂

買房要考慮到周遭環境、屋齡等條件，不過多數人最在意的就是地點，或是房子的類型，有網友指出，最近和家人聊天時發現，媽媽對傳統市場旁正在興建的新大樓很有興趣，開始思考未來替長輩買房時，選擇有市場的舊社區，是否會比一般住宅更適合，對此，信義房屋專家表示，這是真的，長輩更喜歡逛市場。

6/6 09:45

南台灣6棟知名「起家厝」何去何從？　它將改建超高樓豪宅

曾代表一個時代的品牌起家厝，近年正陸續退場。從全台首家好市多、亞洲首家家樂福，到高雄大統集團發跡的大新百貨等，陸續面臨搬遷、熄燈、出售或改建命運，這些陪伴民眾成長的老地標，正悄悄走入歷史。

6/6 09:10

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥大廠開價3億賣起家厝

在收音機曾是家家戶戶主要娛樂的年代，電台除歌仔戲、布袋戲與流行歌曲，也輪番播送藥品廣告，街頭更常見「王祿仔仙」走江湖賣藥。台南早年為全台中藥產業重鎮，創立於70年前的萬國製藥集團，便是在這股浪潮中崛起，旗下「加味五寶散」更是紅遍全台。

6/6 09:00

「空中鳳城」招商現曙光？　便當體驗館、健身房首批進駐

沒等到百貨公司，先等到健身房和便當館？高雄鳳山車站改建多年，最新招商結果出爐，A棟1~3樓規劃全台首座「台鐵便當體驗館」，預計6月底營運，B棟1~4樓確定由健身品牌進駐，在地人開酸，「到底誰會特地去車站逛便當館？」根據實登，周邊新案已站上4字頭。

6/5 18:06

車代表想吃的不是糖果吧XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屏東3大園區齊發　迎2.7萬人..

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光..

土城最貴待售物件！　千坪彩色汽..

新竹市府提告返還國有地！男喊「..

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

台灣6％仲介服務費太高？　業者..

南台灣6棟知名「起家厝」何去何..

關廠25年終於要活化　新營糖廠..

30年老牌PCB廠翻身　砸1...

ETtoday房產雲

最新新聞more

生孩想換大房子　看中「1900..

晚5年「多扛400萬、少2.5..

時空穿越10年前！　台中海線知..

房市盲目吸金時代結束！　13期..

剛需族先買股不買房　房仲點出市..

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災..

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光..

南台灣6棟知名「起家厝」何去何..

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥..

「空中鳳城」招商現曙光？　便當..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366