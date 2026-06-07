冷氣搭循環扇 「1功能」別開！台電認證：冷得均勻又省電

▲循環扇搭配冷氣使用時，關閉擺頭功能，能夠冷得均勻又快速，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

圖文／鏡週刊

炎炎夏日，沒有冷氣真的會受不了，雖然面對夏日電價，不少人都知道搭配循環扇，能夠更省電，但使用循環扇有訣竅。一名網友近日分享表示，循環扇要關閉擺頭功能，「這樣空間內才會冷得均勻又快速」；台電也曾建議，循環扇應該擺在冷氣出風口下方，或者房間內最長的對角處。

「關閉擺頭」功能 讓冷風撞牆擴散

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一名網友日前在Threads發文表示，搭配冷氣使用的循環扇，不是只有開啟就能發揮效果，如果開啟擺頭功能，會把氣流攪亂。原PO指出，應關閉擺頭讓循環扇固定，利用「附壁效應」將冷風撞牆後往兩側及下層散開，「這樣空間內才會冷得均勻又快速」。

台電傳授2擺位 冷氣下方、對角處

台電也曾在粉專分享循環扇使用方法，指循環扇吹出的螺旋柱狀的強風，適合用來帶動室內空氣流通，是冷氣的最佳神隊友。台電建議，按照熱空氣上升、冷空氣下降的原理，循環扇可以擺在冷氣出風口下方，也就是跟冷氣同側；或者在房間內最長的對角處，讓循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放。

台電解釋，擺對位置可以讓循環扇的後方扇葉，能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射的同時，把冷空氣帶到室內更深的角落。台電說，反覆循環能促進對流，調節室溫不均的情況，不僅加速室內降溫，也減少冷氣耗能。



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