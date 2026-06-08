美房貸利率高！　房貸申請量周減8.5％、再融資申請暴跌18％

▲美國房地產市場受關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率持續攀升，使屋主透過再融資（Refinance）降低貸款成本的空間進一步縮小，也抑制部分購屋需求。美國抵押貸款銀行協會（MBA）最新數據顯示，截至5月底止，美國房貸申請總量較前一周下滑8.5％。

MBA公布的經季節調整數據顯示，符合貸款額度上限83萬2750美元的30年期固定房貸平均利率，由5月最後一周的前一周6.56％升至6.65％。過去5周累計上升30個基點，來到2025年8月以來最高水準。

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利率走升對再融資市場衝擊最為明顯。再融資申請量較前一周大減18％，不過仍較去年同期高出19％。去年同期的30年期固定房貸利率則比目前高出33個基點。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎表示，各類貸款申請均明顯下滑。其中傳統房貸再融資申請減少14％，聯邦住宅管理局（FHA）貸款申請下降18％，退伍軍人事務部（VA）貸款申請更大跌34％。整體而言，再融資申請占全部房貸申請比重降至38％，創2025年6月以來最低水準。

購屋貸款需求也略有降溫。申請購屋房貸的件數下滑0.4％，僅較去年同期增加5％。

喬坎指出，購屋房貸平均貸款金額進一步攀升至47萬3600美元，再創調查新高。由於高利率環境削弱購買力，貸款金額較小的購屋族參與度明顯下降。