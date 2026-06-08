加價4287萬拿復北7-11　兆豐資產連續出手獵北市金店面　





▲北市2處精華店面法拍脫標，且都出現不小幅度溢價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市2處精華店面法拍脫標，且都出現不小幅度溢價！復興北路7-11超商加價4287萬元，以約2.7億元脫標。龍江路上的大樹藥局加價1017萬元，以約8千萬元脫標。合計2店面共加價超過5千萬元，溢價率最高來到18%，如此豪氣的得標人是兆豐資產公司。

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北市2間高總價法拍脫標，且都出現大幅度溢價，得標人皆是兆豐資產管理公司。一間是復興北路、長春路交叉的7-11超商，三拍底價2億3425萬元、拍定價格2億7712萬元，加價4287萬元、溢價率18%，僅2組人投標。該店面每月租金57.5萬元。

一間是龍江路上的大樹藥局，二拍底價6991萬元、拍定價格8008萬元，加價1017萬元、溢價率14.5%，僅1組人投標。該店面每月租金15萬元。





▲復興北路上7-11超商、龍江路上大樹藥局拍出，都出現不小幅度溢價。（圖／翻攝自Google Maps）

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「這種加價方法，顯示兆豐勢在必得，事實上許多大型資產公司出手邏輯有別於一般代標案件，價格早在公司會議決議，不會依據現場投標狀況而更改，有時以結果論來看，可能出現無人競爭卻大幅溢價，確實有點可惜。」

而這種狀況，對前屋主、債權人來說，也可能是一種「神救援」。復興北路、長春路交叉的7-11超商拍賣原因為變價分割，是龍江路上的大樹藥局則為給付票款。

黃瑋諭指出：「這2間店面皆由大型連鎖業者承租，可能作為長期資產持有、穩定收租，2.2~2.5%租金年投報不差，此外也可能已有潛在買方，計畫轉售賺價差。」

東家國際地產總監李佳燕分析：「復興北路、長春路交叉的7-11，價值除連鎖租客、穩定的租金投報，還有其稀缺性，南京復興主幹道上大型1樓黃金三角窗幾乎沒有釋出，每坪181.5萬元取得、同時創造近2.5%租金投報，具有吸引力。」

另外關於是龍江路上的大樹藥局，李佳燕分析：「該店面雖然租金年投報2.2%略低，但同樣具備租約穩定優勢，此外本次交易包含高達16.68坪的土地持分，長期來看具重建效益，這也是兆豐願意加價1017萬元、以8008萬元拍定的底氣所在。」

▲北市高總價店面法拍資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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