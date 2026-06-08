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送子鳥4.5億天價買店面創紀錄　貴族驚人消費力曝光

位於大直的送子鳥台北院區，房價驚人。 （翻攝送子鳥診所官網）

▲位於大直的送子鳥台北院區，房價驚人。 （翻攝送子鳥診所官網）

圖文／鏡週刊

本刊掌握，送子鳥生殖中心台北院區的監視器設備，疑似在8年前開業時就已裝設，影像監錄存取1個月後會自動覆蓋，謝佳琳、林千洧的手機雖沒有遠端監看軟體，但愛爾麗事件爆發後，林曾將新聞連結傳給謝，2人討論後，謝擔心院內裝監視器會橫生枝節，要求林盡速將手術室的監視器拆除，結果被檢方認定共謀滅證。

對此，謝佳琳應訊時強調，監視器主要是拍攝手術室裡的藥櫃，因藥櫃裡擺放多種麻醉藥品與高價針劑，為了管理藥品、防止「內賊」竊取，也為了避免醫療糾紛、醫療暴力，才會裝監視器，無意偷拍患者隱私；林千洧則表示，她是依主管指示拆卸監視器，並沒看過影像內容。

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送子鳥台北院區負責醫師謝佳琳（左）遭約談，最後20萬元交保。（鏡新聞提供）

▲送子鳥台北院區負責醫師謝佳琳（左）遭約談，最後20萬元交保。（鏡新聞提供）

雖然2人避重就輕，但檢警勘驗監視器畫面後認定，手術室鏡頭因為是廣角的緣故，患者臉部拍得很清楚，此外，被麻醉的病患穿著容易穿脫的服裝，在治療的過程中，身體私密處也在不知情的狀況被拍下，明顯違法。

值得一提的還有，送子鳥生殖中心當年以4億5千萬元買下300坪店面當作台北院區，曾經創下台北市店面成交最高金額紀錄，除了經營台灣市場，送子鳥還在日本、香港設立業務部，原本預計明年要在桃園開設旗艦店，如今爆發偷拍案，恐添變數。

台北院區偷拍案曝光後，送子鳥新竹本院也遭稽查。（新竹市政府提供）

▲台北院區偷拍案曝光後，送子鳥新竹本院也遭稽查。（新竹市政府提供）

Ａ小姐痛批，送子鳥生殖中心收費高昂，一次試管嬰兒療程要價40萬元，是大型醫學中心的2倍，另外，每次看診一定要抽血、照超音波，檢驗及報告也要收費，每次看診至少要花5千至1萬元，口袋不深根本沒辦法做，有些夫妻失敗很多次，動輒花費上百萬元，沒想到砸大錢求子，性隱私還被侵犯，令人無法接受。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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關鍵字：鏡週刊送子鳥

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