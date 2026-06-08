媽留公寓「房貸已繳清」　仲介一句話險騙走無貸款房

▲有民眾原本打算出售公寓變現，卻被認識的仲介建議「可以拿房子貸款買股票」，或是拿房子抵押，由該仲介直接借錢給她。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房貸繳清不一定安全，反而可能成為詐騙眼中的「乾淨標的」。S小姐表示，母親過世後在高雄留下一間公寓，房貸早已繳清，原本打算出售變現，卻被認識的仲介建議「可以拿房子去貸款買股票」，或是拿房子抵押，由該仲介直接借錢給她，引來專家直呼千萬不要碰。

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S小姐表示，母親過世後，在高雄留下一間公寓，由於房貸已全數繳清，沒有銀行貸款壓力，原本只是想單純評估出售。不過在與仲介接觸過程中，認識的仲介卻建議她不要急著賣，反而可以利用房屋價值辦理貸款，再將資金投入股市買台積電。

對方表示，「若銀行貸款不方便，也可直接以房屋設定抵押，由他出借資金。」這番話讓S小姐愈聽愈覺得不對勁，擔心即使投資獲利，最後也可能因借貸糾紛，賠上母親留下的房產。

對此，住商機構高屏區協理林棋博說：「房屋要不要貸款由個人決定，但由仲介個人直接借錢給屋主，千萬不要碰。」林棋博分析，「房屋沒有貸款，確實代表產權相對單純、可設定空間較大，但也因此容易被不當借貸或詐騙鎖定。若屋主簽署抵押設定、借款契約或授權文件，未來只要無法依約清償，債權人就可能依法聲請拍賣房屋。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀補充，「無貸款房屋不是比較容易被騙，而是比較容易被『操作』。若房子仍有銀行房貸，銀行握有第一順位抵押權，後續增貸、轉貸或處分都會多一道金融機構審核。」但若房貸已經繳清，屋主一旦交出權狀、印鑑證明，或簽下不明授權文件，就少了銀行這道防火牆。

林棋博指出，繼承房產後應優先完成產權確認、稅務申報及市場行情評估，再決定出售、出租或持有。若有資金需求，也應透過金融機構辦理，不要輕易接受私人借貸安排。

▲房子有銀行房貸，銀行握有第一順位抵押權，後續增貸、轉貸或處分都會多一道金融機構審核。（示意圖／記者張雅雲攝）

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