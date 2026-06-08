南科周邊房價失速下修？　在地揭善化新市「價差真相」

▲有在地人質疑南科周邊的善化、新市房價「漲不動」，懷疑是漲勢降溫，還是房價早已站上高點？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科題材延燒多年，近期卻有在地人質疑台南善化、新市房價「漲不動」，究竟是漲勢降溫，還是房價早已站上高點？信義房屋專家指出，同樣「南科生活圈」的住宅，位置、建地種類與生活機能不同，價格可差到2~3成。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！ 財經女神「低成本存房術」滾大資產

[廣告]請繼續往下閱讀...

信義房屋根據實價登錄統計，1~4月善化區共有85筆成屋交易，排除特殊交易後，大樓、華廈最高成交單價達41.62萬元，3字頭以上成交佔比近2成；新市區同期共有57筆成屋交易，大樓、華廈最高成交單價35.05萬元，3字頭以上成交佔比約2成。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，善化、新市房價看起來「比較參差」，主因在於區內同時存在都市計畫用地與非都市計畫用地，住宅若位於非都市計畫區的甲種建築用地、乙種建築用地，多為小型華廈，公設較少，基地條件、道路條件與周邊生活機能也相對不足，環境常見低矮住宅、農地或零散聚落，價格自然會與重劃區產品拉開落差。

張榮指出，這類產品成交單價仍可能落在2字頭，與都市計畫區內重劃區、區段徵收區住宅相比，價格約低2~3成。不過若鎖定南科周邊重劃區推案，目前預售案4字頭、新成屋3字頭，仍屬區域合理行情，並非市場失速下修。

▲南科生活圈近年推案節奏受到信用管制與整體房市觀望影響放慢，卻也讓供需維持相對平衡，價格未見明顯崩跌或大幅讓利。（示意圖／記者張雅雲攝）

張榮表示，目前南科周邊議價空間多落在5~10%，並沒有外界想像中的大幅修正。隨著南科產業鏈持續擴張，北部、中部工程師南漂，帶動租屋、購屋與置產需求，區域交易價量仍維持一定支撐。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，南科周邊房價近年經歷一波明顯上漲，尤其善化、新市過去受惠南科題材，房價快速補漲後，市場自然會出現「高不追、低不跌」的盤整現象。同時，現階段買方若想進場，不會只看距離南科多近，大多會比較生活機能、交通動線、學區、屋齡、社區規模與未來轉手性，以致同樣是南科生活圈，產品落差直接反映在房價與議價空間上。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！ 財經女神「低成本存房術」滾大資產

信義房屋更多相關新聞