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現在買房是撿便宜還是撿刀？　專家：4個致命風險正在發酵

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市交易急凍，價格卻遲遲不動。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市交易急凍，價格卻遲遲不動！3月預售屋交易量年減逾4成，Q1移轉棟數創1999年以來同期第三低，但房價卻是鐵板一塊。最新一集《地產詹哥老實說》邀請房市趨勢專家李同榮，他指出，房價並非不跌，而是處在「僵持期」，背後隱含多項系統性風險，最快下半年就可能出現突破。

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房市正面臨四個階段性的壓力。李同榮指出：「第一是提前認賠的投資與紅單客消失，過去能平轉、獲利了結，如今價格鬆動、賺不到錢，解約量體開始上升。」

李同榮接著表示：「第二是交易量持續緊縮；第三則是交屋潮來臨，建商餘屋逐漸累積。第四個、也是市場最關鍵的風險，將是資金斷鏈，恐衝擊中小型建商，甚至出現零星倒閉或爛尾樓。」

至於房價為何撐住？李同榮直言，建商「口袋深」是主因。他表示：「多數建商仍有能力承受短期銷售停滯，不願輕易降價，加上央行政策未鬆綁，形成價格與政策雙方僵持的局面，結果就是量縮價撐。」不過，他也強調：「撐的不是永遠。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲李同榮表示，預售屋表面維持平盤，但實際已透過送裝潢、折讓車位等方式，變相讓利約5%。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

從市場實況來看，預售屋表面維持平盤，但實際已透過送裝潢、折讓車位等方式，變相讓利約5%。而去年下半年起，交屋量放大，上市建商存貨增加，李同榮指出：「這情況已迫使部分中南部建商開始調降價格，甚至出現解約重來、重訂價格的作法，顯示市場開始鬆動。」

區域表現也出現分化。李同榮指出：「過去漲幅最大的地區，往往也是領跌最快的區塊，量體大、商圈尚未成熟的區域，將是多殺多的首波重災區，像台南新市、善化一帶2024年下半年起已修正7%至8%，累計跌幅達1成以上。」

對自住客而言，是否能在重災區撿到便宜？李同榮直言：「有機會，但要慎選。」他表示：「中小型建商若大幅降價，背後可能伴隨資金風險，購屋者恐怕便宜撿到，也撿到刀子。」

▲▼ 看房,買房,看屋,預售,代銷 。（圖／記者項瀚攝）

▲大型、品牌建商為了去化庫存，合理讓利並非不可能。（示意圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：房市交易量房價地產詹哥老實說李同榮下跌鐵板

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