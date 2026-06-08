捨年收租3000萬！　地主開價9億賣「嘉義兆品酒店」

▲雲朗觀光集團旗下「嘉義兆品酒店」開價9億元出售，創嘉義史上最貴天價。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義國旅熱度不減，市區地標飯店卻要出售！雲朗觀光集團旗下「嘉義兆品酒店」開價9億元出售，為嘉義商用不用產銷售中最貴開價，目前飯店仍正常營運中。專家分析，雖具穩定收益，但總價門檻高，成為買方評估關鍵。

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「嘉義兆品酒店」前身為嘉義中信大飯店，1999年開始營運，2009年由雲朗觀光集團接手並更名為「嘉義兆品酒店」，至今已營運逾20年，是嘉義市區相當具代表性的星級飯店之一，且鄰近嘉義火車站、文化路夜市及市區商圈，長期是商務客、觀光客住宿選項之一。

該飯店開價9億元出售，為目前嘉義市商用不動產銷售中最貴開價，掀起市場震撼。根據長拓不動產投資董事長林文進表示，該棟屋齡45年，地坪109.5坪、建坪1533.4坪，年租金500萬元，另有每年營運抽成，合計可收年租金約3000萬元上下，換算投報率約4%。

▲該飯店鄰近嘉義火車站、文化路夜市及市區商圈等，地段精華。（圖／記者張雅雲攝）

據查，賣家為具不動產開發、租賃及旅館經營背景的資產型公司，持有該資產近20年。台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳分析，兆品目前仍為承租經營方，飯店也正常營運中，即使未來成交，仍須視租約內容與買方規劃，才會影響後續營運模式。

吳昶紳透露，若單純從租金與抽成收入來看，該標的具備穩定現金流，不過大型飯店資產總價高，買方出手前仍會回到區域行情、租約年限、未來續租條件及資產再利用彈性等面向評估。

▲「嘉義兆品酒店」出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店東江智玄則表示，翻開嘉義過去的實價登錄紀錄，少有超過5億元的成交紀錄，該案為嘉義商用不動產銷售中新高，周邊屬商業區，生活機能發達，文化路、林森西路一帶土地行情約每坪70~80萬元，周邊透天店面總價約2500~3000萬元。

若回到區域行情觀察，「嘉義兆品酒店」屬於大型飯店資產，不能單純用一般店面價格類比，但總價高達9億元，對買方而言進場門檻偏高。

江智玄認為，除了價格因素外，飯店本身屋齡也是買方評估重點。「嘉義兆品酒店」屬於較早期規劃的大型飯店產品，未來若要維持市場競爭力，包括管線更新、設備汰換及室內裝修等都需要投入可觀資金，也是潛在買家考慮重點。

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