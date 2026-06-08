台股「黑色星期一」暴跌2600點　一表看歷年12次災後房市

▲亞股今（8日）出現「黑色星期一」，台股也出現重挫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者項瀚／綜合報導

亞股今（8日）出現「黑色星期一」，台股也出現重挫。統計歷年共12次股災後的房市表現，共有5次隔年房市買氣不減反增。專家表示，股災原因各不相同，但若屬經濟型衝擊，或又逢政策變動，對房市的影響通常較大。

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亞股今（8日）出現「黑色星期一」，台股盤中最大重挫逾2600點，此波股災是否衝擊房市？

住商不動產觀察歷年來共12次股災，若比較當年與前後一年買賣移轉量可發現，1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19等5次股災後1年的買氣不減反增，但其他股災後房市呈減縮。

最近一次則是美國總統川普發起對等關稅，2025年4月為全球帶來嚴重股災，雖然2025年下半年受惠於AI浪潮帶動，台股迅速回升，但未帶動房市，去年全台買賣移轉棟數僅達26.1萬棟，為2018年以來新低。

▲台灣歷次股災的房市表現。（圖／住商不動產提供）



住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析：「此次亞股黑色星期一股災，源頭在於美國公布的5月非農就業新增人數超乎預期，令聯準會降息預期落空，此外AI與科技類股先前漲勢過猛，當一有利空消息出現，即出現恐慌性的的踩踏效應。」

徐佳馨表示：「此次股市急跌，下挫時間幅度未知多久，加上打房效應仍在，預期短期內房市頹勢恐怕難以逆轉，不過房地產屬變流動性低的資產，通常投資人會先賣黃金、保單或解約定存，最後萬不得已才會賣房。」

因此，徐佳馨表示：「除非股市陷長期熊市，否則很難看到因股市斷頭而引發的房市拋售潮。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然今日股市出現大幅度修正，但今年以來股市漲幅驚人，快速從3萬點拉到4.5萬點，若未來股市多頭力道停下來，可能會有一波更明顯得獲利了結資金，進入房市。」