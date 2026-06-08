台指期夜盤驚觸跌停！　6次歷史經驗曝「房價回檔關鍵」

▲股災不等於房災，。信義房屋表示，現階段短暫動盪對房市影響有限。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

股災不等於房災！回顧過去經驗，只有當金融危機同步引發大量無薪假，才會讓房市出現明顯回檔。信義房屋表示，現階段短暫動盪對房市影響有限，自用購屋族可趁現在房市尚未反彈時，進場看屋。

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上週五（5日）夜盤台指期指數一度觸及跌停大跌4522點，引發市場對8日開盤的恐慌與臆測。對此，信義房屋歸納出6次歷史經驗，只有當金融危機同步引發大量無薪假，才會讓房市出現明顯回檔，其他事件多屬短期雜音。

其中，2008年金融海嘯，起因於雷曼兄弟倒閉，引爆全球大規模股災，不僅國人財富大幅縮水，連經濟與就業都受衝擊，科技業與許多產業無薪假大增，導致短期房價明顯回檔，台北市房價半年回檔約10%。

2025年引發股災斷頭潮的關稅議題，台北市房價半年後並未有明顯變化，當時影響房市最重要的事情是第七波選擇性信用管制。關稅戰後的跌幅很快就被收復甚至再創新高，但受到政策抑制，房市並未與股市出現同步上揚走勢。

▲重要外在事件發生股價與房價變化 。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年台股大漲，幾乎一路無腦做多都會賺錢，但漲多了遇到一些利空，容易出現恐慌殺盤，台股市值仍較年初大漲好多個兆，股市震盪一下會讓部分民眾有居高思危的警覺心，對於房市不見的是壞事。」

此外，曾敬德表示：「再加上第七波管制以來已經20個月時間消化利空，判斷房市不至於受短期股災衝擊，仍有機會持續築底、慢慢復甦。」

曾敬德表示：「股市機會雖多但風險也在增加，當前操作難度增加且高檔也累積不少套牢同學，逢反彈應該控管風險，避免過度槓桿，同時專注本業認真上班，倘若有自用購屋需求的民眾，也可趁現在房市尚未反彈時，進場慢慢看屋。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「股市歷經一大段上漲，觀察近月已陸續出現獲利了結的買方進入房市，尤其是中高總價市場，不少買方都是無貸款交易，一來置產，二來也是替二代購置自用住宅，此外也有一些換屋族群，預估『股轉房』效益在下半年會更明顯。」

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