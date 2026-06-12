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高大家長瘋存房　4年租金變資產強勢指名「敘青田」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲萬坪藍田公園旁「敘青田」位於高大核心，鄰近高雄大學，不少大學生家長強勢「以買代租」，引爆新一波置產熱潮。（圖／興連城建設提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄二廠6月即將量產，又有新一波南漂工程師進駐，替高大特區買氣再點火！萬坪藍田公園旁「敘青田」位於高大核心，鄰近高雄大學，引來不少大學生家長強勢「以買代租」，直接把4年租金變資產，加上全雙語「台積國小」8月招生，引爆新一波置產熱潮。

高大特區位於楠梓，有高雄大學設立，加上重劃區綠地比高，文教氣息濃厚，帶來穩定人口移入，前幾年已成工程師購屋熱區，隨著台積電高雄P2廠6月進入量產，再度引來新一波科技人到高大置產。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲隨著台積電高雄P2廠6月進入量產，再度引來新一波科技人到高大置產。（圖／興連城建設提供）

「敘青田」專案經理楊晁昀分析，高大特區已從過去的產業題材區，正式邁入實質居住階段，除了台積電工程師進場，近期區域內最明顯的變化，還有不少來自全台各地的大學生家長開始提前卡位。

現場經理表示，有家長在小孩確定錄取高雄大學後，不再單純租屋，而是直接存房，大多認為「與其支付4年租金，不如直接把給房東的租金變成資產。」不但小孩就學期間能自住，畢業後除了出售賺取資產增值外，也能無縫轉租給工程師或園區就業人口，形成「大學4年自住、畢業後收租」的資產迴圈模式。

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▲「敘青田」位於藍田里核心，與藍田公園、藍田國小為鄰。（圖／興連城建設提供）

此外，被不少家長稱為「台積國小」的藍田國小預計8月招生，主打雙語教育，因鄰近台積電生活圈，開學前已受到科技家庭關注。不過，藍田國小學區主要以藍田里為範圍，並非整個高大特區都能就讀，即使只差一條街，也可能因總量管制無法入學，形成「一路之隔、學區不同」的稀缺性，也讓位於正學區的藍田里門牌價值持續攀升。

根據財政部綜所稅最新資料顯示，藍田里平均年所得已突破百萬元大關，約100.1萬元，躍居高雄前三名。現場經理說：「在大量科技人才、高階教職員移入後，區域人口結構持續升級，不少人更將其視為高雄版竹北。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「敘青田」位於高大特區藍田里核心，鄰近高雄大學、藍田公園及藍田國小，主打公園第一排與學區優勢。（圖／興連城建設提供）

看準區域發展潛力，興連城建設推出「敘青田」，位於藍田里核心，與藍田公園、藍田國小為鄰，距離高大也不遠，屬於藍田國小核心學區，同時享有綠地與明星學校優勢。

且相較特區內動輒300~400戶的大型預售社區，「敘青田」純質規劃92戶，坪數為20~41坪，戶數相對單純，住戶下樓即可享受萬坪綠地景觀，步行即可抵達藍田國小，屬於區域內極稀有的靜巷公園宅。

此外，考量近期不少購屋族資金配置仍以股市為主，現場經理指出，「敘青田」推出「工程0付款」方案，讓購屋人於工程期間保有更大資金彈性。對於手握股市獲利的在地資產客、即使是剛進入科技業的工程師，以及高雄大學置產家長而言，不必一次投入大筆資金，也能提前卡位高大特區核心生活圈。

《 敘青田 》
高大特區｜藍田公園首排
限量92席｜20–41坪｜工程0付款
了解更多｜https://reurl.cc/vQ4Qya
接待會館｜高雄市楠梓區援中路476號
預約專線｜07-301-0666

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