搶在高鐵延伸段前布局　高都汽車砸20億卡位六塊厝

▲高都汽車在六塊厝產業園區興建車輛智慧整備中心已動土，投資20億元。（圖／屏東縣政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

TOYOTA高屏經銷商高都汽車砸20億元進軍屏東！在高鐵延伸六塊厝、屏東科學園區等利多加持下，高都汽車宣布在六塊厝產業園區興建車輛智慧整備中心，也讓屏東再添產業投資題材。專家表示，屏東房市議題雖多，但買氣已回歸基本面。

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高都汽車為TOYOTA、LEXUS高屏地區經銷商，日前在屏東縣六塊厝產業園區舉行「車輛整備中心新建工程」動土典禮，此次投資20億元、進駐面積約6000坪，將設立車輛智慧整備中心，擴大南台灣市場佈局，預計2028年完工啟用。

屏東縣府城鄉發展處表示，六塊厝產業園區產業用地面積12.39公頃，縣府與台糖土地各約一半。其中縣府所有可供申購土地已全數出售，共吸引7家廠商進駐，總投資金額達44.65億元，而高都汽車為第4家舉行動土典禮的廠商。

至於台糖可申租土地，目前已吸引3家廠商投資，投資金額合計12.63億元，現階段仍有9個坵塊招租中。

▲六塊厝產業園區共吸引7家廠商進駐，高都汽車為第4家舉行動土典禮的廠商。（圖／屏東縣政府提供）

住商不動產屏東信義店店長謝呈和分析，六塊厝周邊近年受高鐵延伸六塊厝以及台積電產業鏈進駐高鐵特區議題帶動，吸引不少投資及自住族群關注，「但目前屏東整體房市受信用管制及景氣因素影響，交易量較前幾年明顯減少，市場熱度已趨於冷靜。」

謝呈和說：「現階段房價雖未出現修正，但已告別過去題材發酵期的快速噴發，買方對價格接受度降低，市場逐漸回歸建設實質進度與實際居住需求。」

大家房屋高屏澎東區經研會會長古秀蘭表示，目前屏東市區房價已逐步站上3字頭，「現以透天、華廈最受歡迎，屋齡5年內透天總價多落在2000~2500萬元，新華廈單價約每坪30萬元上下。未來產業園區新廠持續完工，將帶動就業人口進駐，有助支撐區域住宅需求。」

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