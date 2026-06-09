帝寶21樓「傳奇戶」賣9年！　神秘花蓮人無貸款接手

記者項瀚／台北報導

仁愛路豪宅「帝寶」D棟21樓頗為知名，賣了9年，終於賣掉了！經查，買家為花蓮謝姓自然人，以無貸款買進，財力驚人。專家分析，該戶成交單價可能在220萬元左右，換算總價約6億元。

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▲仁愛路豪宅「帝寶」D棟21樓頗為知名，賣了9年，終於賣掉了。（圖／記者項瀚攝）

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仁愛路豪宅「帝寶」D棟21樓戶被封為「帝寶傳奇戶」，名媛陸勝文2017年時以總價7.76億元、每坪290萬元，出售給鄭姓富商，鬧出「假買賣、真詐貸」事件，最終都不起訴，但也成為媒體焦點。

而鄭姓富商取得後，陸續都有委售紀錄，曾開價8.38億元，其後降到7.75億元仍沒賣掉。之後，該戶又轉由台灣金服標售，底價6.5億元，而近期媒體報導官網悄悄在打上「賀成交」，這戶賣了9年終於賣掉了。

經查，該物件尚未出現實價登錄，但謄本顯示已過戶，登記日期為5月5日，買方為謝姓自然人，身分證U開頭花蓮人，地址則登記在仁愛路四段，但確切位置已隱藏。本次交易無貸款，顯示買方實力雄厚。

▲「帝寶」D棟21樓戶已成交，買方為花蓮劉男。（圖／翻攝自台灣金服）

大師房屋董事長陳建慶表示：「『帝寶』雖為相當具有指標性的豪宅，但屋齡已達20年，加上社區總戶數多，近年在層峰市場選擇多樣的競爭下，『帝寶』轉手去化狀況稍微辛苦，成交價也出現修正。」

攤開實價登錄紀錄，「帝寶」已近5年沒有出現轉手紀錄，最近一筆是12樓在2021年以3億9988萬元交易，拆算單價237萬元；該年度還有另一8樓戶交易，成交總價4.15億元、單價250萬元。而實登最低價在2022年發生，5樓戶總價2.9億元、單價211萬元。

至於本次成交的21樓戶，陳建慶分析：「該戶坪數大，含車權狀高達316坪，總價高，以台灣金服6.5億元底價推算，每坪單價約240萬元，而實價成交價碼推估可能在220萬元左右，總價約6億元。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「『帝寶』座落仁愛路三段黃金地段，坐擁超過5000坪大基地，已連續蟬連北市住宅地王寶座15年，每坪土地公告現值493萬元，相當具有指標性。」

葉沛堯表示：「『帝寶』雖然屋齡20年，房價出現修正，但住戶非富即貴，釋出量仍相當稀少，觀察591房屋交易網上只有2戶掛售中，而實務上該豪宅釋出也常未公開，而是住戶間交易。」

▲帝寶21樓「傳奇戶」分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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