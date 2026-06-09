超額配發現金股利1.5元　潤隆總座：房市最差時刻已過

▲潤隆今（9日）召開股東會，由潤隆建設董事長邱秉澤（中）主持。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

潤隆召開股東會，董座邱秉澤表示：「在政策與金融環境仍具實質約束之下，購屋需求以自住型為主流，公司將持續規劃區位條件優越、總價相對親民之產品。」總座林暐鈞在股東會後受訪表示：「房市最差時刻已過，正慢慢復甦中，只不過復甦步調很慢。」

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潤隆建設董事長邱秉澤表示：「在政策與金融環境仍具實質約束之下，購屋需求將以自住型為主流，公司也將持續規劃區位條件優越、總價相對親民的產品，包括小宅、小2宅及2+1房等彈性格局，以滿足市場需求。」

潤隆建設總經理林暐鈞表示：「房市最差的時候已經過去，今年以來銷售狀況已不像過去停滯，至少都有在動，房市可說是慢慢復甦中，只不過這復甦的步調緩慢。」

林暐鈞說：「央行Q1將第二戶貸款放寬1成，雖然很多人覺得『才1成，效果有限』，我們不這麼看，『放寬的那1成，不只是1成，也體現出一種整體的信心訊號』，此外房貸排撥狀況已緩解，水龍頭確實較最緊縮時，過去打開不少。」

林暐鈞表示：「當前台股火熱，年輕人都在買股，甚至借錢炒股，信貸利率比房貸還低，但這種『全民瘋股』背後的風險應要反思與小心。」

股市獲利了結資金，開始轉入房市了嗎？林暐鈞坦言：「這是我們期待的，但目前這種現象並不明顯，可能等到股市進入休息階段，便會有資金轉向房地產。」

▲潤隆今年主力推案包括文山區成屋案「信義富境」等案。（圖／記者項瀚攝）

潤隆（1808）今（9日）召開股東會，承認去年營收64.9億元、年減26%，歸屬母公司稅後淨利13億元、年減42%，EPS（每股純益）1.36元，並通過配發1.5元現金股利，超額配發。此外，也通過現金減資20%。

展望今年，潤隆Q1營收已達53.92億元，年增173倍，4月營收也來到22.4億元。至於下半年，還有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」將交易入帳，這兩案都已銷售8~9成。

新推案方面，今年主力個案為文山區成屋案「信義富境」、台中水楠「當代一邸」、高雄「灣流1號」。

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