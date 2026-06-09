「5顆阿志頭」帶紅這間男模會館　房東8125萬附租約脫手

▲高雄市前金區的男模會館，根據實登顯示，以8125萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

還記得那5名頂著復古「阿志頭」、在街頭大跳魔性舞步的男模館公關嗎？獨特造型搭配洗腦神曲在網路瘋傳，雖然負評排山倒海而來，影片仍狂吸超過400萬次觀看，背景的男模會館也意外爆紅，根據實價登錄資料，該會館以8125萬元轉手成交。

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該男模會館位於六合二路，2024年開幕，主打男公關陪酒、互動娛樂等夜間消費服務，日前為吸引流量，派出5名男公關頂著相同復古「阿志頭」髮型，在馬路旁大跳洗腦舞步。影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，造型引來大批網友毒舌評論，甚至有人留言酸「點這種不如在家帶小孩」、「這種吃我水果盤我會提告」，意外讓會館知名度大開。

▲高雄男模會館日前有5名頂著復古「阿志頭」髮型的男公關，在街頭大跳洗腦舞步，（圖／翻攝自Threads／xiao_xu1116）

根據實登揭露，該男模會館2025年10月出現轉手，位於大樓1、2樓店面，坪數合計344.58坪，總價8125萬元，換算單價23.58萬元，並備註「含租約」。據查，新買家為具不動產背景的投資公司。賣家則是自然人。

熟悉該交易的業界人士表示，買方除看重現有租金收益與商圈人流外，也瞄準長期資產布局，由於六合二路沿線有不少屋齡偏高的建物，未來若能進一步整合該棟大樓及周邊透天厝，還有危老重建或都市更新潛力。

▲高雄男模會館交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產七賢加盟店店東祝遵評表示，該會館鄰近六合夜市商圈，鄰近捷運前金站，周邊餐飲、觀光與夜間消費機能成熟。由於男模館屬特殊娛樂消費產業，選址通常重視人流、交通便利性與夜間曝光度，因此六合夜市、捷運站周邊仍是此類業態偏好的區位之一。

祝遵評指出，六合二路沿線1樓店面成交單價約每坪40~50萬元，該交易為大坪數商業空間，成交單價約23.58萬元，並不算昂貴，反而具有一定價格優勢。由於整棟商業空間不受住宅大樓管委會及住戶規範限制，對娛樂業、餐飲業或企業據點而言使用彈性較高。以目前區域租賃行情推估，月租金約25~30萬元，也具備穩定收租效益。

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