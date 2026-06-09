ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「5顆阿志頭」帶紅這間男模會館　房東8125萬附租約脫手

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市前金區的男模會館，根據實登顯示，以8125萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

還記得那5名頂著復古「阿志頭」、在街頭大跳魔性舞步的男模館公關嗎？獨特造型搭配洗腦神曲在網路瘋傳，雖然負評排山倒海而來，影片仍狂吸超過400萬次觀看，背景的男模會館也意外爆紅，根據實價登錄資料，該會館以8125萬元轉手成交。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

[廣告]請繼續往下閱讀...

該男模會館位於六合二路，2024年開幕，主打男公關陪酒、互動娛樂等夜間消費服務，日前為吸引流量，派出5名男公關頂著相同復古「阿志頭」髮型，在馬路旁大跳洗腦舞步。影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，造型引來大批網友毒舌評論，甚至有人留言酸「點這種不如在家帶小孩」、「這種吃我水果盤我會提告」，意外讓會館知名度大開。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄男模會館日前有5名頂著復古「阿志頭」髮型的男公關，在街頭大跳洗腦舞步，（圖／翻攝自Threads／xiao_xu1116）

根據實登揭露，該男模會館2025年10月出現轉手，位於大樓1、2樓店面，坪數合計344.58坪，總價8125萬元，換算單價23.58萬元，並備註「含租約」。據查，新買家為具不動產背景的投資公司。賣家則是自然人。

熟悉該交易的業界人士表示，買方除看重現有租金收益與商圈人流外，也瞄準長期資產布局，由於六合二路沿線有不少屋齡偏高的建物，未來若能進一步整合該棟大樓及周邊透天厝，還有危老重建或都市更新潛力。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高雄男模會館交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產七賢加盟店店東祝遵評表示，該會館鄰近六合夜市商圈，鄰近捷運前金站，周邊餐飲、觀光與夜間消費機能成熟。由於男模館屬特殊娛樂消費產業，選址通常重視人流、交通便利性與夜間曝光度，因此六合夜市、捷運站周邊仍是此類業態偏好的區位之一。

祝遵評指出，六合二路沿線1樓店面成交單價約每坪40~50萬元，該交易為大坪數商業空間，成交單價約23.58萬元，並不算昂貴，反而具有一定價格優勢。由於整棟商業空間不受住宅大樓管委會及住戶規範限制，對娛樂業、餐飲業或企業據點而言使用彈性較高。以目前區域租賃行情推估，月租金約25~30萬元，也具備穩定收租效益。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

關鍵字：男模館六合夜市高雄地產男模會館男公關夜間消費

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族鬆口氣！　5月租金指數年增率創4年新低

房租降溫訊號明確！租金指數年增率連續5個月跌破2%，5月更是降到1.76%，創下4年來新低。信義房屋專家表示，整體通膨逐漸趨緩，過去幾年租屋可能也陸續換約反映新的租金，因此租金指數漲幅下滑。

15分鐘前

【廣編】中正傑座·甄豪宅正式公開　國語實小學區、植物園首排一次擁有

今年房市在央行信用管制影響下，逐漸回歸自住基本面，兼具優質學區與舒適環境的住宅產品反而成為換屋家庭首選。位於台北市中正區的「中正傑座·甄豪宅」日前正式公開，以國語實小學區、百年植物園景觀與一層一鄰規劃，成為近期市場關注焦點。

2小時前

股王先卡位！　香蕉倉庫變AI基地「周邊房價站4字頭」

香蕉倉庫變科技聚落，高雄港邊房價也跟著大翻身。PIER F棧叁庫以前是香蕉倉庫，轉型後去年吸引股王信驊科技進駐，9日再迎來擷發科技、藏識科技及摯陞數位科技3家業者布局。信義房屋專家表示，駁二生活圈受惠亞灣外溢與港區活化，新大樓房價已站穩4字頭。

2小時前

「5顆阿志頭」帶紅這間男模會館　房東8125萬附租約脫手

還記得那5名頂著復古「阿志頭」、在街頭大跳魔性舞步的男模館公關嗎？獨特造型搭配洗腦神曲在網路瘋傳，雖然負評排山倒海而來，影片仍狂吸超過400萬次觀看，背景的男模會館也意外被起底，根據實價登錄資料，該會館以8125萬元轉手成交。

3小時前

超額配發現金股利1.5元　潤隆總座：房市最差時刻已過

潤隆召開股東會，董座邱秉澤表示：「在政策與金融環境仍具實質約束之下，購屋需求以自住型為主流，公司將持續規劃區位條件優越、總價相對親民之產品。」總座林暐鈞在股東會後受訪表示：「房市最差時刻已過，正慢慢復甦中，只不過復甦步調很慢。」

4小時前

帝寶21樓「傳奇戶」賣9年！　神秘花蓮人無貸款接手

仁愛路豪宅「帝寶」D棟21樓頗為知名，賣了9年，終於賣掉了！經查，買家為花蓮謝姓自然人，以無貸款買進，財力驚人。專家分析，該戶成交單價可能在220萬元左右，換算總價約6億元。

5小時前

3千萬新房賣不掉！女改場地租借　月入逾30萬

美國喬治亞州女子赫雷拉（Jessica Herrera）耗資逾百萬美元蓋了新房子，原計劃完工後立刻出售，卻因學區評價不佳遲遲找不到買家。走投無路之際，她改把房子掛上場地租借平台Peerspace，以每小時150美元的價格出租給影視製作團隊與品牌廣告商，每月平均進帳1萬美元（約新台幣31.6萬元），足以支付每月逾1萬美元的房貸。

19小時前

刺激房市再出招！繼上海後　廣州收購中古屋當社宅

中國廣東省廣州市再出招刺激房市，宣布跟進上海腳步，試辦收購中古屋作為保障性租賃住房（社會住宅），同時調整「商轉公」貸款制度，希望進一步降低民眾購屋壓力。

20小時前

美房貸利率高！　房貸申請量周減8.5％、再融資申請暴跌18％

美國房貸利率持續攀升，使屋主透過再融資（Refinance）降低貸款成本的空間進一步縮小，也抑制部分購屋需求。美國抵押貸款銀行協會（MBA）最新數據顯示，截至5月底止，美國房貸申請總量較前一周下滑8.5％。

21小時前

台中海線社宅+1！沙鹿「明秀好室」115戶2030年完工

台中市沙鹿區的社宅「明秀好室」已在日前決標，預計在2030年完工後可為在地提供115戶居住單元，該案生活和交通機能便利，鄰近多個產業園區，工作機會多元，可以滿足台中海線地區民眾居住生活和就業的需求。

22小時前

【雨彈炸裂】雙北8地淹水警戒！北市大校內也積水變漂漂河

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

媽留公寓「房貸已繳清」　仲介一..

帝寶21樓「傳奇戶」賣9年！　..

3千萬新房賣不掉　女靠1招月入..

喊願賠售「日行一善」！A7屋主..

「5顆阿志頭」帶紅這間男模會館..

捨年收租3000萬！　地主開價..

沒管理員被老婆打槍！網勸退：丟..

淡江大橋開通！他淡水買房喊「投..

新北預售案還沒開賣　接待中心旁..

土城最貴待售物件！　千坪彩色汽..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族鬆口氣！　5月租金指數年..

中正傑座·甄豪宅正式公開

股王先卡位！　香蕉倉庫變AI基..

「5顆阿志頭」帶紅這間男模會館..

超額配發現金股利1.5元　潤隆..

帝寶21樓「傳奇戶」賣9年！　..

3千萬新房賣不掉　女靠1招月入..

繼上海後　廣州試辦收購中古屋救..

美房貸利率高！　房貸申請量周減..

台中沙鹿社宅　115戶2030..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366