股王先卡位！　香蕉倉庫變AI基地「周邊房價站4字頭」





▲PIER F棧叁庫轉型後吸引股王信驊科技進駐，9日再迎來擷發科技、藏識科技及摯陞數位科技3家業者布局，與高市復簽署合作意向書。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

香蕉倉庫變科技聚落，高雄港邊房價也跟著大翻身。PIER F棧叁庫以前是香蕉倉庫，轉型後去年吸引股王信驊科技進駐，9日再迎來擷發科技、藏識科技及摯陞數位科技3家業者布局。信義房屋專家表示，駁二生活圈受惠亞灣外溢與港區活化，新大樓房價已站穩4字頭。

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高雄市政府9日與3家科技企業簽署進駐棧叄庫合作意向書，包括具備半導體上游關鍵EDA與IC設計技術的擷發科技、掌握3D地理資訊系統（GIS）核心技術的藏識科技，以及專精邊緣AI與智慧船舶技術的摯陞數位科技，共同加入高雄AI產業版圖。

高雄市長陳其邁表示，棧叄庫過去是香蕉等農產品出口的重要集散地，近年在市府與港務公司推動港區活化下，已由傳統倉儲空間轉型為智慧科技產業聚落，目前已吸引股王信驊科技、中華電信、Linker Vision及智慧高雄燈塔計畫合作夥伴等企業進駐，逐步形成港區科技產業聚落。

信義房屋成功漢神店業務張峰旗表示，棧叁庫所在的鹽埕港區，過去給人的印象多半是老街景、觀光景點與舊倉庫，不過隨著亞灣建設外溢、駁二觀光人潮穩定，加上科技企業陸續進駐，區域話題已從單純觀光延伸到產業布局，也讓周邊房市重新受到關注。

▲原本肩負香蕉外銷任務的歷史倉庫「棧叁庫」，轉型為高雄AI產業新地標「PIER F 棧叁庫」，去年底正式啟用。（圖／高雄市府提供）

張峰旗表示，鹽埕區為早期發展商圈，商圈以老透天為主，屋齡多在50年以上，地坪約20坪上下，目前七賢路等臨路透天換算土地單價約每坪60~70萬元，若位於五福路等主要幹道，可達每坪70~80萬元。近年區域最大變化來自建商陸續推出新大樓，帶動區域房價明顯上漲，目前屋齡10~20年的中古大樓單價普遍站上3字頭，屋齡3年內大樓單價則突破4字頭，區域房市結構已出現明顯變化。

張峰旗說：「駁二生活圈近年受惠亞灣外溢、港區活化及科技企業進駐議題發酵，區域買氣已轉向新大樓。雖然區內新透天供給有限，但大樓產品持續增加，成為推升房價與改變房市買盤的主要動能。」

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