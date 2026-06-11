美房屋保險費3年暴漲24％　7成屋主喊吃不消、95％地區全受衝擊

▲美國房地產。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國房屋保險費近年持續攀升，已成為愈來愈多屋主的財務負擔；最新調查顯示，71％美國屋主表示過去幾年房屋保險費上漲，其中42％認為漲幅「非常明顯」。專家指出，通膨、氣候變遷及天然災害增加等因素正推高保費，並對房市與整體經濟帶來更廣泛影響。

根據美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，超過7成屋主感受到保費上漲壓力。數據顯示，2021年至2024年間，美國平均房屋保險費增加648美元（約新台幣2.1萬元），達到每年3303美元（約新台幣10.4萬元），漲幅達24％。

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美國財政部先前發布的報告也指出，2018年至2022年間，房屋保險保費增幅比同期通膨高出8.7％，反映保險成本成長速度遠超過一般物價。

專家表示，房屋重建成本因通膨而增加，加上氣候變遷導致風暴、野火等災害發生頻率與強度提升，使保險公司理賠支出大增。此外，再保險成本上升、民眾遷入高風險地區，以及保險業運用新科技評估風險等因素，也推升保費水準。

部分地區保費漲幅尤其驚人。消費者聯盟（Consumer Federation of America）統計顯示，2021年至2024年間，全美約三分之一郵遞區號地區的保費漲幅超過30％，其中猶他州平均上漲59％、伊利諾州50％、亞利桑那州48％、賓州44％。

不過，保費上漲並非局限於少數地區。報告指出，全美95％郵遞區號地區的房屋保險費都在這段期間上升。保戶權益團體United Policyholders執行董事巴赫（Amy Bach）表示，保費上漲已成為全國性問題，許多民眾認為漲幅過高且不合理。

專家警告，房屋保險成本上升不僅影響家庭支出，也可能衝擊房價與房市交易。由於房屋通常是美國家庭最重要的資產，保險費用與承保能力將直接影響購屋能力及房產價值。此外，研究指出，高收入家庭較有能力承擔保費上漲或改善住宅防災能力，但低收入家庭更容易出現保障不足情況，進一步削弱透過購屋累積財富的機會。

美國財政部也指出，保費持續攀升可能對依賴房地產稅收的地方政府，以及仰賴保險保障的金融機構與房貸市場造成長期影響。