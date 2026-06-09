租屋族鬆口氣！　5月租金指數年增率創4年新低

▲租金指數年增率今年連續5個月跌破2%，5月更是降到1.76%。（圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

房租降溫訊號明確！租金指數年增率連續5個月跌破2%，5月更是降到1.76%，創下4年來新低。信義房屋專家表示，整體通膨逐漸趨緩，過去幾年租屋可能也陸續換約反映新的租金，因此租金指數漲幅下滑。

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主計總處統計5月房租類指數年增率僅1.76%，創48個月新低，連續5個月跌破2%。

攤開資料，這波租金有感上漲從2022年開始，該年度房租指數年增率1.68%、2023年2.16%、2024年2.45%、2025年2.3%，今年則是明顯看到年增率在收斂。

若以區域來看，2024年房租漲幅最明顯的是台中市、年增3.5%，2025年仍達2.76%。而2026年全台房租年增都出現收斂，到5月全部房租指數年增率都跌破2%。

▲各區域CPI房租指數年增率。（AI協作圖／資料來源：信義房屋提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「疫情後受到通膨與造價上漲等因素，房價上漲後也帶動租金一路走揚，若從統計來看，過去3年的房租指數年度的年增率都超過2%，是1996年以來房租漲勢最有感的時候。」

曾敬德接著表示：「所幸在整體通膨逐漸趨緩，今年以來租金的漲幅年增率都低於2%，是近4年漲幅最和緩的時候。」

政府也積極推動租金補貼，有效降低租屋族群的負擔。曾敬德表示：「政府為了照顧各類的租屋群族並鼓勵生育，提供不同的租金補貼加碼方案，並且鼓勵房東把閒置房屋對外出租，給予稅負各方面的減免優惠。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「租金表現與房市熱度也存在必切關聯，這1~2年來房市冷卻，房價漲幅停滯，租金漲是自然也熄火，但放眼世界各國，台灣租金報酬率仍相對偏低，以新屋來說，年投報2%就算不錯了。」

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