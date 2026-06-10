左營高鐵vs. 台南沙崙選哪區？　在地激辯「現在嫌以後買不起」

▲台南高鐵特區近年受惠沙崙智慧綠能科學城、AI產業聚落等題材帶動，房價快速墊高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南高鐵特區位於歸仁，近年在AI產業、沙崙科學城等題材帶動下，房價一路衝高，不過在地人卻出現不同聲音。有台南人直言，住沙崙要到台南市區，體感比「跨縣市」更遠，寧可買在左營高鐵，引發左營、歸仁高鐵2大生活圈，哪區更適合自住的大混戰。

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有台南在地人觀察，雖然認同台南高鐵特區未來的發展潛力，但以目前生活機能來說仍不夠成熟，從歸仁要到台南市中心，感覺比跨縣市更遠，他若未來需要在台南高鐵特區工作，反而會考慮直接住在左營高鐵周邊，每天靠高鐵通勤15分鐘即可抵達，生活機能還更好。

引發周邊親友熱烈討論，有在地人認同，左營高鐵「捷運、百貨、醫院都在附近」，但也有不贊成的親友認為沙崙正處於起飛階段，「現在嫌機能差的人，以後可能買不起」。

若從房價觀察，2區價差並非外界想像中懸殊。根據實登，今年台南高鐵特區新案成交單價普遍落在3~4字頭，部分指標案站上5字頭；左營高鐵特區周邊新案也多落在3~4字頭，但高價個案上攻力道更強。

海悅廣告主任李宏鳴表示，台南高鐵特區房價已站上相對高檔，近年並未再見明顯創高，2024年曾出現最高單價54.1萬元，至今仍是該區房價天花板。他指出，目前市場已從前幾年全面追價，轉為個案表現差異明顯，該區有5場新案銷售中，單價落在3~4字頭，部分指標案則站上5字頭。

▲左營高鐵特區擁有高鐵、捷運、百貨商場及醫療資源等成熟機能，與仍在發展中的台南高鐵特區形成不同購屋選擇。（圖／記者張雅雲攝）

至於左營高鐵周邊，受惠成熟生活機能，加上台積電效益外溢，根據實登，區域最高單價曾在2024年衝上68萬元新高。高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，若是現在就要入住、自住便利性優先，高雄左營高鐵周邊機能成熟，生活便利度較高；但若著眼未來工作機會與置產投資，台南高鐵特區仍具產業題材與成長想像。

李宏鳴指出，台南高鐵特區的想像空間，來自沙崙智慧綠能科學城、AI產業聚落、成功大學沙崙醫療園區，以及三井Outlet二期等建設陸續到位，後續仍有機會吸引科技產業人才與就業人口進駐。

蔡博丞認為，左營高鐵特區賣的是現成機能，台南高鐵特區則是押注未來產業與人口紅利。對自住客來說，左營目前確實更便利；但對中長期置產族而言，沙崙仍是南台灣少數同時具備高鐵、產業與重劃題材的新興區域。

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