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南科買不起改買「溪北門戶」　專家曝：降溫還有1利多

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲佳里是台南大北門地區生活核心，涵蓋學甲、將軍、七股、西港及北門等周邊行政區消費需求。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

南科效應外溢，過去被視為溪北核心的佳里區，房價一度搭上補漲列車。專家指出，區域買氣受信用管制影響明顯降溫，投資買盤退場，目前回歸首購、自住族撐盤，不過佳里仍坐擁約5.8萬人口、溪北門戶地位，加上七股科技工業區題材，長線仍具支撐力。

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東森房屋台南佳里加盟店店長洪秋煌表示，近年台南房價在南科帶動下快速上漲，善化、新市及永康等熱門區域房價愈墊愈高，部分購屋族開始轉向價格相對親民的溪北地區，其中佳里區因生活機能成熟、商業活動集中，成為外溢買盤關注焦點。

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▲近年受南科房價外溢效應帶動，佳里曾出現一波補漲行情，吸引不少自住客關注。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

洪秋煌指出，佳里向來是大北門地區核心，不僅佳里在地人，也涵蓋學甲、將軍、七股、西港及北門等周邊行政區的消費與生活需求。區內擁有佳里奇美醫院、金融機構、學校及成熟商圈，生活機能完整，即便不像南科周邊有大量科技人口移入，仍能維持穩定自住需求。

不過市場環境已與前幾年明顯不同。洪秋煌表示，過去2~3年受惠南科效應及低利率環境，不少建商進場推案，加上投資買盤湧入，帶動區域房價上揚；但自2024年第七波信用管制以來，央行信用管制加上銀行房貸緊縮，市場買氣降溫，投資客逐漸退場，目前買盤結構已回歸首購、自住及在地換屋客為主。

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▲目前佳里房市已回歸首購、自住及在地換屋客為主力。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

產品面方面，佳里傳統購屋需求仍以透天別墅為主，不少在地家庭偏好擁有土地及較大使用空間的產品。不過近年土地成本及營建成本持續上升，新案產品也出現變化，目前市場主力逐漸轉向總價較易負擔的華廈及2~3房住宅，以降低總價門檻，吸引首購族進場。

洪秋煌表示，近1年佳里住宅均價20~21萬元，新建案單價約23~24萬元，今年價格略有修正，跌幅約7%，但整體仍維持在近年高檔區間，不過與南科核心區及市區動輒3~4字頭房價相比，佳里仍具價差優勢，不過買方出手明顯轉趨謹慎，市場已從前幾年的快速補漲，轉為量縮盤整。

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東森房屋台南佳里加盟店店長洪秋煌表示，七股科技工業區後續發展，將是佳里房市未來重要觀察指標。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

洪秋煌認為，未來佳里最大利多在於七股科技工業區後續發展，若未來招商順利，帶來工程師、技術人員及中階管理人員等就業人口，生活機能成熟的佳里區，有機會承接部分居住需求，形成新的房市支撐力道。

不過他也提醒，佳里人口成長速度相對有限，因此房價較難複製南科周邊過去幾年快速飆漲的模式，對期待轉手獲利的投資客而言，吸引力已經降低；但若以自住或長期持有角度來看，生活機能成熟、房價仍相對親民，加上產業題材支撐，對剛性需求來說仍有吸引力。

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關鍵字：東森房屋台南佳里台南佳里加盟店房市南科效應七股工業區首購族房價

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