南科買不起改買「溪北門戶」　專家曝：降溫還有1利多

▲佳里是台南大北門地區生活核心，涵蓋學甲、將軍、七股、西港及北門等周邊行政區消費需求。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

南科效應外溢，過去被視為溪北核心的佳里區，房價一度搭上補漲列車。專家指出，區域買氣受信用管制影響明顯降溫，投資買盤退場，目前回歸首購、自住族撐盤，不過佳里仍坐擁約5.8萬人口、溪北門戶地位，加上七股科技工業區題材，長線仍具支撐力。

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東森房屋台南佳里加盟店店長洪秋煌表示，近年台南房價在南科帶動下快速上漲，善化、新市及永康等熱門區域房價愈墊愈高，部分購屋族開始轉向價格相對親民的溪北地區，其中佳里區因生活機能成熟、商業活動集中，成為外溢買盤關注焦點。

▲近年受南科房價外溢效應帶動，佳里曾出現一波補漲行情，吸引不少自住客關注。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

洪秋煌指出，佳里向來是大北門地區核心，不僅佳里在地人，也涵蓋學甲、將軍、七股、西港及北門等周邊行政區的消費與生活需求。區內擁有佳里奇美醫院、金融機構、學校及成熟商圈，生活機能完整，即便不像南科周邊有大量科技人口移入，仍能維持穩定自住需求。

不過市場環境已與前幾年明顯不同。洪秋煌表示，過去2~3年受惠南科效應及低利率環境，不少建商進場推案，加上投資買盤湧入，帶動區域房價上揚；但自2024年第七波信用管制以來，央行信用管制加上銀行房貸緊縮，市場買氣降溫，投資客逐漸退場，目前買盤結構已回歸首購、自住及在地換屋客為主。

▲目前佳里房市已回歸首購、自住及在地換屋客為主力。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

產品面方面，佳里傳統購屋需求仍以透天別墅為主，不少在地家庭偏好擁有土地及較大使用空間的產品。不過近年土地成本及營建成本持續上升，新案產品也出現變化，目前市場主力逐漸轉向總價較易負擔的華廈及2~3房住宅，以降低總價門檻，吸引首購族進場。

洪秋煌表示，近1年佳里住宅均價20~21萬元，新建案單價約23~24萬元，今年價格略有修正，跌幅約7%，但整體仍維持在近年高檔區間，不過與南科核心區及市區動輒3~4字頭房價相比，佳里仍具價差優勢，不過買方出手明顯轉趨謹慎，市場已從前幾年的快速補漲，轉為量縮盤整。

▲東森房屋台南佳里加盟店店長洪秋煌表示，七股科技工業區後續發展，將是佳里房市未來重要觀察指標。（圖／東森房屋台南佳里加盟店提供）

洪秋煌認為，未來佳里最大利多在於七股科技工業區後續發展，若未來招商順利，帶來工程師、技術人員及中階管理人員等就業人口，生活機能成熟的佳里區，有機會承接部分居住需求，形成新的房市支撐力道。

不過他也提醒，佳里人口成長速度相對有限，因此房價較難複製南科周邊過去幾年快速飆漲的模式，對期待轉手獲利的投資客而言，吸引力已經降低；但若以自住或長期持有角度來看，生活機能成熟、房價仍相對親民，加上產業題材支撐，對剛性需求來說仍有吸引力。

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