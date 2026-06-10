高雄家戶密度創新高　「最擠行政區」每平方公里逾1.2萬戶

▲高雄房子越蓋越多，真的越住越擠！截至今年Q1，全市家戶密度達每平方公里411戶、創歷史新高，近3年成長最快的區域是橋頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房子越蓋越多，真的越住越擠！截至今年Q1，全市家戶密度達每平方公里411戶、創歷史新高；最密的新興區高達1萬2727戶，近3年成長最快的卻是橋頭，增幅11.2%，台積電概念區成最大贏家。

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台灣房屋集團趨勢中心根據《高雄市住宅統計資訊網》統計，高雄市家戶密度逐年攀升，截至今年Q1，全市家戶密度來到每平方公里411戶，站上歷史新高點！各行政區中，新興區家戶密度每平方公里達1萬2727 戶，榮登全市家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及前金區。

以成長幅度來看，橋頭區跑第一，Q1家戶密度為每平方公里747戶，近3年成長約11.2%。其次為前金區，增幅同樣超過1成。其餘包括楠梓區、仁武區及大社區，均入榜家戶密度成長前5名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄受台積電設廠及半導體產業鏈南移帶動，橋頭、楠梓及仁武等台積電概念區幾乎全面入榜，「這幾區過去以透天產品為主，近年大量集合式住宅大樓興建，也讓居住密度快速攀升。」

不過，人口增加不代表房價同步上漲。根據台灣房屋統計，家戶密度成長最快的5大行政區中，近3年僅橋頭區與前金區房價維持上揚，漲幅分別達11.8%及8.8%；楠梓、仁武及大社區房價則出現修正。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，家戶密度上升，未必單純代表人口暴增，也可能是新屋大量完工交屋後，原本空地或低密度住宅區，快速變成大樓社區，才會出現密度上升，但人口數量未必等比例增加。

葉沛堯說：「尤其小宅、單身戶、頂客族增加後，同樣人口數可能被拆成更多戶數，讓家戶密度被進一步推高。」

▲2026年Q1高雄家戶密度成長Top5。資料來源：高雄市住宅統計資訊網、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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