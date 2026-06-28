大雨狂炸「衣服曬不乾」怎辦？達人曝晾衣2秘訣：快乾沒異味

▲家事達人陳映如分享，只要掌握幾個簡單技巧，即使下雨天也能讓衣物更快晾乾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／CTWANT

連日大雨讓許多民眾苦惱衣服曬不乾，家事達人陳映如就分享幾個室內晾衣小技巧，即使沒有乾衣機，透過除濕機、電風扇，並調整衣物排列方式，也能有效加快衣物乾燥速度。

陳映如於臉書粉專發文分享，近期大雨狂炸，不少民眾都遇到衣服曬不乾的困擾，如果家裡有乾衣機能烘衣服，不僅速度快，也不用擔心衣服發霉有味道。

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陳映如指出，當衣物不適合烘乾時，可以嘗試以下2種在室內晾衣的方法。首先是把衣服移到室內，搭配除濕機使用，這樣能乾得更快，較不用擔心衣物縮水或變形；若家裡沒有除濕機，可以讓衣服在室內自然晾乾，再用電風扇對著吹，加速水分蒸發。

陳映如表示，室內晾衣時，可以讓長衣服掛外側、短衣服掛內側，使得長衣物接觸較多空氣，中間也能形成較好的通風空間；注意衣服不要靠牆，四周有空氣流動，乾燥速度會更快；每件衣服應保留一個拳頭的距離，不要全部擠在一起，才不容易悶住；建議先將乾的衣服收起來，騰出空間，好讓濕衣服更容易乾。

陳映如提醒，剛脫水完的衣服，纖維裡還有不少水分，如果利用「拱形排列」晾衣，中間保留空間，空氣比較容易往上流動，形成類似「煙囪效應」的自然對流，也能使衣服乾得更快。

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