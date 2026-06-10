三重地標星巴克店面求售1.4億　年租318萬「還有10年約」

▲三重區三和路四段「星巴克」每月租金26.5萬元，以約1.4億元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重區三和路四段「星巴克」以約1.4億元開價求售，該店每月租金26.5萬元、每年318萬元，還有10年長約。專家分析，近期台股表現暢旺，帶動高總價店面市場回溫，買方主要聚焦租金投報及地段保值性。

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「星巴克」三和門市開業約15年，座落三和路四段三角窗，相當顯眼，算是當地地標。而該店面以1億3980萬元開價在《591房屋交易網》上求售，1+2樓權狀約102坪，屋主為自然人，在約10年前透過買賣取得。

該物件委託房仲低調不受訪。但根據刊售資料顯示，該店面每月租金26.5萬元、每年318萬元，星巴克承租超過10年，目前正在營業中，未來還有10年長租約。





▲三和路四段上星巴克店面以1億3980萬元開價求售。（圖／翻攝自591）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面位於三和路四段，座落三角窗，面寬夠、頗為醒目，周圍住宅量體也不小，且鄰近捷運徐匯中學站，旁邊又是麥當勞，人潮量大，是三重區相當精華且具有指標性的地段。」

韋昀廷表示：「星巴克長期承租，是提升該店面價值的關鍵，但總價1億3980萬元、兩樓層平均單價138.4萬元仍偏高，換算租金投報約2.2％，若能將其提升到2.8%以上，也就是店面價格降到約1.15億元左右，較能吸引買方出手。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「近期台股表現暢旺，不少有錢人入袋為安之後，選擇把部分資金轉移到房地產，每年若有2.5%以上投報，又兼具保值性、長線都更改建潛力，這種店面物件就會受到市場關注。」

▲三和路四段星巴克資料整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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