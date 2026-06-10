楊金龍打炒房「就到這裡」？營建股大漲逾4% 　專家曝房市下一步

▲被問到打炒房政策，央行總裁楊金龍一句「就到這裡」激勵今日營建股走勢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者項瀚／台北報導

被問到打炒房政策，央行總裁楊金龍一句「就到這裡」激勵今日營建股走勢，大漲4.45%；AI科技股則是修正拉回，大盤重挫1478.9點、跌3.31%。分析師認為，營建股這波並非一日行情，可以期待。此外，房市專家也對後續房市走向給予分析。

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今（10日）央行總裁楊金龍10日赴立法院報告，針對當前偏冷的房市，是否會進一步加大選擇性信用管制力道，楊金龍脫口：「就到這裡」。

此話一出，也讓營建股指數大噴出，啟動慶祝行情，大漲4.45%。多檔個案飆漲停，包括國建、冠德、海悅、聯上發、永信建、欣巴巴等等。

但有營建股民表示：「楊總裁的『就到這裡』，可能是回應不繼續加碼打炒房，不代表Q2、Q3會有明顯的鬆綁政策，擔心今日營建股反彈只是一日行情，因此選在今天多檔營建股漲停板之際，出掉手中一半的持股。」

▲啟發投顧分析師丁彥鈞認為，今日營建股反彈非一日行情，應還會再漲一段。（示意圖／ET資料照）

不過，啟發投顧分析師丁彥鈞認為：「營建股應還會再漲一段，主因包括房市基本面傳利多消息、過去一段時間以來營建股價已跌深，此外資金具有輪動效益，AI科技股漲不太上去時，就會有資金轉向傳產。」

丁彥鈞提醒：「營建股要鎖定未來幾年持續有業績完工、預售去化狀況良好的公司，此外現正進入除權息旺季，也可以鎖定一些殖利率高、今年超額配發的股票。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「事實上從3月以來，房市就已漸漸好轉，只不過回溫速度緩慢、幅度小，接下來就是看18日央行理監事會議有沒有實質鬆綁政策，但預測央行的鬆綁腳步是『一步一步慢慢來』，因此預測房市交易量回溫也不會過於快速。」

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