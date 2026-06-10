「冷氣吹24度、26度配電扇」哪個才對？台電曝關鍵：省電又快冷

▲原PO為了冷氣省電，差點跟媽媽鬧家庭革命。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

冷氣怎麼開最省？一名網友好奇發問，冷氣開26度搭配電風扇，和直接開24度到底哪個更省電，因為每次和媽媽討論都快引發家庭革命。事實上，台電建議26到28度並搭配電扇或循環扇。若想更快降溫，可先開窗散熱，再把循環扇放在冷氣出風口下方、呈45度仰角朝室內中央吹。

一名女網友在Threads認真求問，到底夏天吹冷氣時，若把溫度設定在26度，再搭配電風扇一起吹，和直接把冷氣開到24度相比，到底哪個做法比較省電？

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原PO無奈表示，這個問題每次拿出來和媽媽討論，都會變成家中辯論大賽，甚至「快引發家庭革命」，讓原PO忍不住上網求助，希望大家能給出比較實際的答案。

底下網友熱議，「我長期22度，不吹風扇」、「買變頻冷氣最省錢」、「我是27度加風扇」、「我家開27度+風量最大，不用電風扇就很冷了」、「誰出電費，就聽誰的」、「我開24或22度，電費沒有分別」、「看室外氣溫，這兩天氣溫大約23°C，你開26°C冷氣很快就跳停變送風了，這樣也是浪費電」、「變頻的冷氣搭配電扇是蠻省的，因為冷氣一偵測到溫度不夠就會一直吹，溫度有到就轉成送風」。

循環扇可別放錯位置了！45度仰角朝這方向吹才真的涼



事實上，台電過去指出，冷氣溫度每調高1度可省電6％，因此建議將冷氣風量調為自動模式，再開電風扇或循環扇，不僅有助室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「設定26到28度並搭配電扇就會很涼。」

如果想要冷房快一點，循環扇放置的位置很關鍵，需放在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側；「房內最長對角處朝室內中央吹」，須呈現約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

另外，民眾開冷氣之前也可以開窗戶散熱，因為家具、地板在炎熱的夏天吸熱一整天，會讓室溫上升不少，所以必須先讓熱氣散掉，冷氣才能更省時省力、事半功倍。