「年租960萬燒肉名店」撐不住熄燈　空置半年屋主讓步降租

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名燒肉店「韓八韓日燒肉鍋物」2021年挾破億元裝潢風光開幕、年租金高達960萬元，沒想到開幕不到3年就不敵租金、成本壓力歇業，之後又爆出租約糾紛。風波告一段落後，屋主去年底開出月租110萬元招租，歷經約半年仍未租出，近期月租金降至100萬元。

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▲「韓八」2021年挾破億元裝潢風光開幕、年租金高達960萬元，重新招租半年後，近期月租金降至100萬元。（圖／記者張雅雲攝）

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「韓八韓日燒肉鍋物」位於鼓山區博愛一路、明誠三路口三角窗，2021年開幕時由泛彩巴集團斥資約1億元裝潢，主打高檔燒肉與鍋物市場。根據租賃實登顯示，「韓八」自2020年9月承租該店面，月租金80萬元，換算年租金高達960萬元。據查，地主為自然人。

▲「韓八」2024年2月宣布不敵租金、成本壓力歇業。之後房東與「韓八」之間又因點交、返還店面等問題對簿公堂。（圖／記者張雅雲攝）

開幕才3年，2024年2月宣布不敵租金、成本壓力歇業。之後房東與「韓八」之間又因點交、返還店面等問題對簿公堂。根據高雄地院判決，「韓八」須返還店面並給付支付積欠的623萬元租金和違約金。

隨著爭議落幕，屋主於去年底重新將店面釋出招租，當時月租金開價110萬元，相較「韓八」承租時的80萬元高出30萬元、漲幅約37.5%。不過歷經約半年仍未找到新租客，根據租賃資料，近期開價已下修至100萬元，雖較最高開價減少10萬元，但仍比「韓八」承租時高出20萬元、漲幅約25%。

根據租賃實登資料，該店面在「韓八」進駐前，曾於2017~2020年間出租給興富發集團作為接待中心使用，當時月租金達100萬元。

▲「韓八」舊址招租小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

在地仲介分析，該店地坪355.14坪、建坪347坪，為地上2樓，若以博愛路沿線土地行情每坪250~300萬元估算，土地價值約8.9億~10.65億元。對照目前開價月租100萬元、年租金1200萬元，租金投報率約1.13%，從地主持有角度來看，百萬元月租並不算特別高。

住商不動產高雄龍華國小加盟店店長莊宗穎表示，博愛路、明誠路沿線餐飲品牌林立，是高雄餐飲業一級戰區，該店位於三角窗，具備人潮、車潮與高能見度，加上鄰近捷運凹子底站、巨蛋站，未來還有富邦凹仔底開發案帶動話題，對品牌展店而言，頗具廣告曝光效益。

莊宗穎說：「目前博愛路沿線一般店面租金約每坪1400~1600元，若為三角窗、大面寬且具高曝光效益的店面，單坪租金可達3000~3500元。以建坪約347坪換算，月租100萬元、單坪租金約2881元，也算符合行情。」

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