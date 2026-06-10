全球不動產年會登場　聯合國官員曝：全球44%租屋族負擔炸裂





▲第76屆世界不動產聯合會（FIABCI）年會於奧地利維也納登場，聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach（中）表示，高房價已成為全球難題。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／維也納報導

第76屆世界不動產聯合會（FIABCI）年會於奧地利維也納登場。聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach指出，OECD國家房價上漲了超過1/3、全球有44%的租屋家庭，將超過30%的收入用於支付租金，已超出合理負擔範圍。住房問題已成為全球不動產界難題。

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第76屆世界不動產聯合會年會集結了來自全球的不動產業者、跨國組織首長及各國官方代表，聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach指出：「全球有34億人，正居住在不適當的住宅中，且全球有44%的租屋家庭，將超過30%的收入用於支付租金。」

▲第76屆世界不動產聯合會，台灣代表團再次提醒產業界，世界的挑戰就是台灣的挑戰。（圖／記者陳筱惠攝）

而據統計，經濟合作暨發展組織（OECD）目前共有38個會員國，主要由歐美先進國家、亞洲主要經濟體及拉丁美洲國家組成，成員國中房價上漲了超過1/3，換句話說，不論是租、買，明顯皆超出合理負擔範圍，不只台灣，全球都面臨高房價影響。

Anacláudia Rossbach同時指出「可負擔住宅」與氣候韌性建築，已成為全球不動產界的共識，並且是迫切需要執行的戰略方向。即將接任FIABCI世界會長的台灣代表團理事長張麗莉分享：「邁向淨零是全球共同的責任與方向，但建構它的建築路徑，絕不可能一體適用（one-size-fits-all）。因為氣候條件、城市密度、經濟現實以及文化背景都存在巨大差異。因此每個城市都需要發展出屬於自己的在地模式。」

張麗莉用自身在台營建經驗分享：「真正的硬仗在於『短視近利』與『長期價值』之間的拉鋸。只要有了法規容許的數據和清晰的ESG目標，許多城市其實都擁有極佳的願景。」

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▲全球有34億人，正居住在不適當的住宅中，且全球有44%的租屋家庭，將超過30%的收入用於支付租金。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）