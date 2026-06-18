ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

緊鄰8期！13期大墩南靜謐角地　校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

▲「惠宇悅然」正對萬坪文中小預定地與河岸景觀，緊鄰八期成熟生活圈，打造「轉身入繁華、回家即回森林」的隱奢綠境。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

放眼台中房市，除了七期與水湳話題不斷，南屯十三期也逐漸成為關注焦點。不同於「從零開始」的新興重劃區，十三期坐擁整齊街廓與寬敞道路，同時緊鄰八期成熟生活圈，串聯五期商業機能與美術館特區藝文氛圍，形成兼具便利與生活品質的居住環境。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中十三期把交通、商圈、綠地等收攏於同一個生活半徑。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

房產專家何世昌分析，台中十三期近年討論度升高，關鍵不只是重劃區題材而已，而是其位置條件相對特殊。生活機能上，周邊已有文心秀泰、好市多、迪卡儂及台中人愛的大慶夜市，商圈動線一路往八期、五期與美術館特區延伸。交通方面，有捷運豐樂公園站及大慶站銜接市區通勤，向外還能連結高鐵、第一大天地百貨商場，具備市區移動與高鐵門戶外溢條件。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲房產專家何世昌。

十三期一面承接南屯既有機能，一面往高鐵門戶方向延伸，形成南台中生活圈往外擴張的重要節點，並保有開闊感與休閒空間，包括豐富公園、豐樂雕塑公園、半平厝公園等綠地資源，加上文中小預定地與河岸景觀，為宜居尺度再加分。何世昌認為，十三期的價值不只是「新」，而是把交通、商圈、綠地、醫療與生活機能，收攏在同一個生活半徑內。

他也觀察到，從購屋邏輯來看，目前市場已經回到比較務實的階段。購屋者除了看未來題材，也很重視既有生活的便利性、周邊環境的舒適性及建商品牌的可靠性，若能一次滿足以上三項要素，往往更容易獲得青睞。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大墩南路生活軸線上有好市多南屯店、迪卡儂等商家。

隨著重劃區開發逐步成熟，十三期能見度持續被拉高。其中，大墩南路生活軸線上、距離好市多南屯店與迪卡儂約700公尺的指標案「惠宇悅然」，便挾著品牌辨識度與鬧中取靜的地段條件備受矚目。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲惠宇悅然專案賴承瑜。

惠宇悅然專案賴承瑜進一步指出，十三期的大墩南路是靜謐質感的街廓，惠宇悅然位於大墩南路、大墩南一街的朝南角地、雙面臨路，地段與八期無縫接軌，串聯五期西區生活圈，寧靜住宅轉身入繁華，生活機能方便。基地也正對萬坪文中小預定地與河岸景觀，客廳臥室窗景都是景觀面，開闊視野在都會區更顯珍貴，所有條件一切ALL HERE。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲萬坪文中小預定地。

車程約4分鐘享雙捷一鐵，散步可達核心商圈，食衣住行育樂近在咫尺。建築則延續惠宇一貫的自然共生與現代簡約風格，營造「回家即回森林」意境。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲捷運綠線大慶站與台鐵大慶站共站聯通。

賴承瑜補充說道，「惠宇悅然」採零店面純住宅規劃，減少一樓店面帶來的人潮與車流干擾，臨大墩南路面也退縮20米以上，把安靜的居住氛圍留給全社區。產品規劃2至4房，從單身自住、新婚家庭到換屋族皆能找到適合空間。全案採室外柱系統設計提升坪效，且戶戶角間／邊間，雙衛浴都開窗，3、4房主浴更配置四件式設備，提升舒適度。

▲▼ 台中悅然 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「惠宇悅然」規劃2至4房、戶戶邊間採光佳。

當市場回歸自住與長期保值需求，購屋族看重劃區的標準隨之改變，十三期憑藉機能「即戰力」脫穎而出。「惠宇悅然」透過基地條件、產品規劃以及公設美學，再為南台中勾勒出都會隱奢綠境的居住想像。

【惠宇悅然】
預約鑑賞：(04)2435-0677
接待會館：台中市三民西路二段395號
即刻預約：https://reurl.cc/grZkGX

關鍵字：台中房市十三期重劃區南屯惠宇悅然惠宇建設房產何世昌預售房地產自住大墩南路文定小景觀宅校園宅零店面純住宅豐樂公園大慶站

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

55年「台北九龍城寨」將重建　老住戶：曾見流氓拿刀追砍

「屋況真的很差，除了經常漏水，糞管還曾破裂，連小混混都不想來群聚！」老住戶說。 屋齡55年的「信維整宅」建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」，如今終於要都更了，將在下月29日召開公辦都更招商。

20分鐘前

高大特區痛點有解？高捷紫線規劃中　新大樓單價衝3字頭

高大特區街廓新、環境好，卻常被買方嫌「少一條捷運」。如今全長約36公里的捷運紫線規劃串聯橋科、高大特區、義大醫院等北高雄關鍵節點，交通題材重新炒熱區域討論度。信義房屋專家表示，沿線以高大特區最受惠，新大樓單價已站上3字頭。

2小時前

拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區商3土地換現1億

房市買氣冷，連拿到建照都不想蓋？實登揭露，三民區大順路附近巷內245坪、商3用地，2月以1億1039萬元成交。據查，該地2024年曾取得建照準備動工，最終卻未開發、建照失效後直接賣地。信義房屋專家表示，該區巷弄內地價約35~50萬元。

2小時前

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形　島主撤出售牌、拉封鎖線

松江路上的知名「都更孤島」，掛售看板已撤下，騎樓圍了起來，並張貼「私人土地，嚴禁入內」公告。而隔壁「力麒松江企業總部」已完工，並將在Q3以成屋推案，總銷125.4億元。

5小時前

緊鄰8期！13期大墩南靜謐角地　校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

放眼台中房市，除了七期與水湳話題不斷，南屯十三期也逐漸成為關注焦點。不同於「從零開始」的新興重劃區，十三期坐擁整齊街廓與寬敞道路，同時緊鄰八期成熟生活圈，串聯五期商業機能與美術館特區藝文氛圍，形成兼具便利與生活品質的居住環境。

7小時前

英業達家族成員2.2億掃華城豪墅　張惠妹也曾接手

英業達集團會長葉國一，15年前主導合建的大台北華城豪墅新普國玉近期出現最新實價揭露。今年4月該區一幢指標豪墅以2.2億元售出，換算等同每坪土地加建物已經超過60萬大關。根據了解，買家應該也是英業達家族。

7小時前

市區去高鐵必經！歸仁「180座墳墓」夾擊　在地曝透天行情

高鐵、AI題材炒熱台南歸仁房市，市區通往高鐵特區的要道旁，卻還有座佔地1845坪的第八公墓！該公墓位於中正南路附近，初估有180座墳墓。在地專家透露，歸仁近年房價已補漲一波，但公墓周邊行情仍被壓抑，與附近住宅區相比價差約2~3成。

20小時前

喊話央行放寬貸款成數　代銷公會：年輕人缺的不是寬限期

6月18日即將召開央行理監事會，市場高度關注房市信用管制是否調整。17日高雄市代銷公會舉辦講座，理事長謝哲耀拋3建議，大喊新青安貸款成數拉高至9成、第二戶放寬至7成。他直言，首購族缺的不是寬限期或低利率，而是「第一桶金拿不出來」。

23小時前

央行管制到此為止？　鄉林賴正鎰預言：政策將持續鬆綁

鄉林建設（5531） 17日召開股東常會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到7成。

6/17 13:42

老房別急過戶兒女　專家揭繼承4大省稅優勢

面對價值不菲的房產，應該趁生前提早贈與，還是留到死後由子女繼承，或透過買賣、分年贈與來傳承？專家教戰最省稅的老屋傳承密碼。

6/17 12:49

鬼鬼怕女兒熱「冷氣沒在關」 　實驗過「開開關關電費更貴」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形..

英業達家族成員2.2億掃華城豪..

陪伴高雄人19年！　房東開價7..

圓山保齡球館歇業翻盤？　160..

喊話央行放寬貸款成數　代銷公會..

新青安2.0補貼擬「分段退場」..

興富發啟動「租售營收雙引擎」　..

拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區..

老房別急過戶　專家揭繼承優勢

造價成本飆漲　開發商揭：恐掀「..

ETtoday房產雲

最新新聞more

55年「台北九龍城寨」將重建　..

高大特區痛點有解？高捷紫線規劃..

拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區..

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形..

文定小首排「惠宇悅然」轉身入繁..

英業達家族成員2.2億掃華城豪..

市區去高鐵必經！歸仁「180座..

喊話央行放寬貸款成數　代銷公會..

央行管制到此為止？　鄉林賴正鎰..

老房別急過戶　專家揭繼承優勢

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366