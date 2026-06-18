緊鄰8期！13期大墩南靜謐角地　校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

▲「惠宇悅然」正對萬坪文中小預定地與河岸景觀，緊鄰八期成熟生活圈，打造「轉身入繁華、回家即回森林」的隱奢綠境。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

放眼台中房市，除了七期與水湳話題不斷，南屯十三期也逐漸成為關注焦點。不同於「從零開始」的新興重劃區，十三期坐擁整齊街廓與寬敞道路，同時緊鄰八期成熟生活圈，串聯五期商業機能與美術館特區藝文氛圍，形成兼具便利與生活品質的居住環境。

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▲台中十三期把交通、商圈、綠地等收攏於同一個生活半徑。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

房產專家何世昌分析，台中十三期近年討論度升高，關鍵不只是重劃區題材而已，而是其位置條件相對特殊。生活機能上，周邊已有文心秀泰、好市多、迪卡儂及台中人愛的大慶夜市，商圈動線一路往八期、五期與美術館特區延伸。交通方面，有捷運豐樂公園站及大慶站銜接市區通勤，向外還能連結高鐵、第一大天地百貨商場，具備市區移動與高鐵門戶外溢條件。

▲房產專家何世昌。

十三期一面承接南屯既有機能，一面往高鐵門戶方向延伸，形成南台中生活圈往外擴張的重要節點，並保有開闊感與休閒空間，包括豐富公園、豐樂雕塑公園、半平厝公園等綠地資源，加上文中小預定地與河岸景觀，為宜居尺度再加分。何世昌認為，十三期的價值不只是「新」，而是把交通、商圈、綠地、醫療與生活機能，收攏在同一個生活半徑內。

他也觀察到，從購屋邏輯來看，目前市場已經回到比較務實的階段。購屋者除了看未來題材，也很重視既有生活的便利性、周邊環境的舒適性及建商品牌的可靠性，若能一次滿足以上三項要素，往往更容易獲得青睞。

▲大墩南路生活軸線上有好市多南屯店、迪卡儂等商家。

隨著重劃區開發逐步成熟，十三期能見度持續被拉高。其中，大墩南路生活軸線上、距離好市多南屯店與迪卡儂約700公尺的指標案「惠宇悅然」，便挾著品牌辨識度與鬧中取靜的地段條件備受矚目。

▲惠宇悅然專案賴承瑜。

惠宇悅然專案賴承瑜進一步指出，十三期的大墩南路是靜謐質感的街廓，惠宇悅然位於大墩南路、大墩南一街的朝南角地、雙面臨路，地段與八期無縫接軌，串聯五期西區生活圈，寧靜住宅轉身入繁華，生活機能方便。基地也正對萬坪文中小預定地與河岸景觀，客廳臥室窗景都是景觀面，開闊視野在都會區更顯珍貴，所有條件一切ALL HERE。

▲萬坪文中小預定地。

車程約4分鐘享雙捷一鐵，散步可達核心商圈，食衣住行育樂近在咫尺。建築則延續惠宇一貫的自然共生與現代簡約風格，營造「回家即回森林」意境。

▲捷運綠線大慶站與台鐵大慶站共站聯通。

賴承瑜補充說道，「惠宇悅然」採零店面純住宅規劃，減少一樓店面帶來的人潮與車流干擾，臨大墩南路面也退縮20米以上，把安靜的居住氛圍留給全社區。產品規劃2至4房，從單身自住、新婚家庭到換屋族皆能找到適合空間。全案採室外柱系統設計提升坪效，且戶戶角間／邊間，雙衛浴都開窗，3、4房主浴更配置四件式設備，提升舒適度。

▲「惠宇悅然」規劃2至4房、戶戶邊間採光佳。

當市場回歸自住與長期保值需求，購屋族看重劃區的標準隨之改變，十三期憑藉機能「即戰力」脫穎而出。「惠宇悅然」透過基地條件、產品規劃以及公設美學，再為南台中勾勒出都會隱奢綠境的居住想像。

【惠宇悅然】

預約鑑賞：(04)2435-0677

接待會館：台中市三民西路二段395號

即刻預約：https://reurl.cc/grZkGX