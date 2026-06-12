存300萬還是追不上！　他看房價飆改選「預售屋」鎖定未來價

▲Jason決定進入預售市場，要用最輕鬆的方式「鎖住未來」。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者項瀚／台北報導

「我一直以為努力存錢就能買房，後來才發現，房價上漲的速度比我存錢還快。」32歲保險業務員Jason回想過去幾年的購屋歷程，至今仍感觸良多。他後悔過去傻傻等房價跌、傻傻鎖定中古屋，努力湊2成自備款。現在他學聰明了，決定進入預售市場，要用最輕鬆的方式「鎖住未來」。

2020年疫情期間，Jason手上已有約100萬元存款，原本有機會在雙北外圍購入預售屋，但因擔心房價過高，加上網路上充斥著「房市即將反轉」、「房價準備崩跌」等聲音，因此決定先租屋觀望，把每月薪水努力存下來。

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Jason這幾年來過著相當節省的生活，不太出國、不太買奢侈品，希望盡快累積自備款。他說：「當時想說，等到房價修正，自己也存夠2成自備款之後，再來買房。」

然而，現實卻狠狠上了一課，短短幾年間房價大幅上漲。Jason發現：「雖然自己努力存錢，自備款從100萬元增加到近300萬元，但房屋總價增加的速度卻遠遠超過存款成長幅度，以前差200萬元就能買，現在可能差500萬元。」

真正讓Jason改變想法的是去年陪朋友交屋，這位朋友2021年購入預售屋，當時只拿出少量自備款分期付款，經過幾年工程期後順利交屋，而區域房價早已大幅成長。

「我才突然明白，原來預售屋最大的優勢不是便宜，而是提前鎖定未來價格。」Jason表示，過去一直認為買房必須準備非常充足的資金，但其實預售屋付款機制相對友善，工程期間可依進度付款，不僅能降低初期負擔，也等於透過強迫儲蓄逐步完成購屋計畫。

房市專家指出，在高通膨環境下，現金購買力持續被侵蝕，營建成本、土地價格與工資成本長期向上，房價自然具備支撐力道。尤其歷經近兩年房市整理後，市場已逐步回歸理性，不少大型建商仍推出相對優惠的付款條件與價格方案，對首購族而言反而是近年難得的進場機會。

專家認為，現在購屋應掌握幾項關鍵，包括品牌建商、大基地開發、成熟交通機能以及具備稀缺性的景觀條件，才能兼顧自住需求與未來保值能力。

▲中和區指標大案「左岸明珠」坐擁稀缺的水岸景觀、愜意的河濱公園生活。（圖／記者姜國輝攝）

經過長時間研究市場後，Jason最看好的就是位於中和區的指標大案「左岸明珠」。他表示：「中和向來是雙北人口密集且機能成熟的區域，而『左岸明珠』不僅由甲山林集團打造，更擁有萬坪開發規模，形成規劃水岸造鎮生活圈，坐享雙北水岸第一排稀缺景觀資源，下樓即可享受綠意廣場與開放空間。」此外，訂簽6%的優惠，也是相當吸引人的條件之一。

交通方面，「左岸明珠」步行約8分鐘可抵達雙捷運中和站，未來還有臺灣蔦屋等國際品牌機能進駐，無論居住品質或未來發展性都備受市場看好。最重要的是，在房市逐步回暖之際，該案仍具備相對吸引力的價格條件與預售付款優勢，讓首購族能以較低門檻提前卡位。

「以前我總覺得再等等會更便宜，現在才發現等待本身也是成本。」Jason表示，與其繼續追著房價跑，不如趁現在市場仍存在讓利空間時及早布局。對他而言，買房從來不只是購買一間房子，更是在通膨時代裡，替自己與家人提前鎖定未來。