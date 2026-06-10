房市最壞情況已過？　營建股報復反彈「Q2理監事會成風向球」

▲央行總裁楊金龍說，選擇性信用管制「就到這裡」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

營建類股今日大漲4.45%、多檔漲停，股市不再只剩下「AI」、「悲哀」兩種走勢。信義房屋專家表示，政策方向多有延續性，不太會一直出現髮夾彎，當政策開始調整微鬆綁應該就會朝這方向。

《地產詹哥老實說》EP313／現在買房是撿便宜還是撿刀？ 專家：4個致命風險正在發酵

[廣告]請繼續往下閱讀...

營建類股今日大漲4.45%、多檔漲停，直接導火線是央行總裁楊金龍確認「選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀政策最壞情況已過。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年股市一路走揚，分為『AI』跟『悲哀』兩種走勢，營建類股在政策抑制之下，投資人也知道不要跟政策對做，營建類股並非盤面焦點，但經過長時間整理過後，籌碼已較穩定。」

曾敬德接著表示：「加上科技類股股價動輒破千，現在買營建好像在買科技的零股，稍微一點火就出現報復反彈，接下來還是要觀察Q2理監事會議的決議。」

▲前年第七波管制上路後，房市交易量大幅量縮，價格進入盤整。（圖／ET資料照）

房市方面，曾敬德表示：「前年第七波管制上路後，房市交易量大幅量縮，價格進入盤整，符合央行軟著陸的政策方向。」

曾敬德回顧：「從去年Q4季就嗅到政策開始出現一些不一樣的跡象，央行先是讓銀行落實自主管理，不再全場緊迫盯人，今年Q1又將第二套房貸微鬆綁，5成放款至6成。」

曾敬德表示：「政策方向多有延續性，不太會一直出現髮夾彎，當政策開始調整微鬆綁應該就會朝這方向，只是會邊走邊看邊調整，確定不會飆風再起，才較可能加快腳步。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「放款集中度議題已得到一定程度的解決，Q2、Q3確實有望看到央行進步針對第七波管制鬆綁，但房市要快速好轉機率低，仍會屬於慢慢好轉的態勢。」

《地產詹哥老實說》EP313／現在買房是撿便宜還是撿刀？ 專家：4個致命風險正在發酵