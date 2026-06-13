台南老宅延壽補助上路　4條件引建商憂「看得到用不到」

▲中央力推老宅延壽政策，台南10日起受理申請，政策才上路就引發地方質疑。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中央力推老宅延壽政策，台南10日起受理申請，政策才上路就引發地方質疑。專家指出，若具連棟透天共同申請、申請較多修繕項目、參與包租代管等條件，可取得補助優先資格，恐讓有資源屋主、社區占優勢，出現「濟富排貧」疑慮，多數老屋族仍「看得到、用不到」。

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台南市工務局指出，老宅延壽政策補助對象為30年以上合法建築物，涵蓋公寓及透天住宅。補助項目包括結構安全性能評估、立面修繕、屋頂防水隔熱、公共管線更新、無障礙設施及居家安全改善等，最高補助金額依項目不同，可達數百萬元。

依據中央規劃，未來3年將由國土管理署投入50億元特別預算，作為老宅延壽政策財源後盾，預計協助600棟屋齡30年以上、4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅修繕改善。官方表示，只要建物先完成耐震能力評估，即可依規定申請相關補助項目，不過，不具名建商說：「各縣市實際可分配到多少名額仍不清楚，若申請踴躍，競爭恐相當激烈。」

▲台南市工務局指出，老宅延壽政策補助對象為30年以上合法建築物，涵蓋公寓及透天住宅。（圖／記者張雅雲攝）

該建商表示，目前市場端已出現詢問與申請需求，「光是我接觸到的案件就已有6~8戶準備申請，推估台南有意申請的屋主不在少數，但真正能獲補助的比例仍待觀察。」

建商質疑，中央訂定的優先補助條件中，包括連棟透天3棟以上共同申請、申請較多修繕項目、參與包租代管，以及加裝太陽能光電等案件，都較容易取得優先補助資格。但這類案件往往需要較高資金投入、整合能力及執行能力，反而是資源較充足的屋主或社區較容易符合條件，引發外界對「濟富排貧」的疑慮。

他認為，真正需要改善居住安全的，往往是老舊透天、小型公寓或高齡屋主，但這類族群未必有能力整合鄰戶、或規劃太陽能設備，恐讓多數老屋族「看得到、用不到」。

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