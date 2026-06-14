15組人瘋搶駁二8年大樓2樓　破上拍單價2字頭得標

▲高雄「美河棧」位於鹽埕駁二生活圈，2樓法拍戶歷經三拍流標後，四拍卻吸引15組人瘋搶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

高雄法拍市場再現搶標盛況！高雄「美河棧」位於鹽埕駁二生活圈，2樓法拍戶歷經三拍流標後，四拍卻吸引15組人瘋搶，甚至加價188萬元破上拍，以總價911.99萬元、每坪22.8萬元拍定。專家表示，鹽埕新大樓不多，加上單價換算僅1字頭，吸引想撿便宜的民眾進場。

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該物件位於鹽埕區大義街「美河棧」2樓，拍賣原因為抵押物強制執行，屋齡8年，建坪39.9坪。該戶直到三拍，底價903.8萬元均流標，直到4拍降至723.2萬元後，買氣突然爆發。

四拍開標竟出現15組人馬瘋搶，現場競爭相當激烈，最後一路加價188.8萬元，到911.99萬元才拍定，較4拍底價溢價約26%，也直接「破上拍」，成交價甚至比三拍底價還高出8.19萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案四拍底價換算單價僅約18.1萬元，明顯低於鹽埕區屋齡10年內大樓行情，加上社區屋齡僅8年、附車位，又位於駁二生活圈，產品條件相對完整，才會在四拍降價後吸引15組人馬進場搶標。

▲近年受惠駁二、愛河灣及亞灣外溢效應，鹽埕新大樓單價已站上3~4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，鹽埕區住宅以老透天、老公寓為主，新大樓供給量並不多，近年受惠駁二、愛河灣及亞灣外溢效應，區域新大樓單價已站上3~4字頭，因此該案即使最後拍到每坪約22.8萬元，對買方來說仍具價格誘因。

徐華辰表示，單一個案搶標不代表法拍市場全面轉熱。從近期平均得標拍次延後來看，投資人對不動產信心仍偏保守，加上股市創高，資金有「棄房入股」現象。目前法拍件數增加，較可能是標脫率下降、案件停留時間拉長，並非房貸斷頭潮。

徐華辰說：「整體法拍市場呈現個案搶標、整體保守，具備地段、價格與產品條件優勢的物件仍能吸引買方追價，但一般物件買氣，已明顯較過去趨於謹慎。」

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