「猛鬼大樓」前主委曾是「廣告界周董」　自曝當建商慘賠上億

記者項瀚／台北報導

「猛鬼大樓」錦新大樓前主委周朝陽，多年前曾是房地產廣告界赫赫有名的「周董」。他自曝，民國80年與友人投資汐止開發案當建商，沒想到一連串噩夢開始，最終慘賠收場，甚至把名下10幾間房子賣光抵債。

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▲周朝陽重新回到35年前投資的建案「東苑風荷」，過去慘賠的點滴湧上心頭。（圖／記者項瀚攝）

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提到台北市知名的猛鬼大樓「錦新大樓」，許多人會想到屢登媒體版面的前主委周朝陽。但他指控：「去年10月住戶大會時，其他方住戶趁我住院期間『搞偷襲』，不合規範的選出新主委。」

周朝陽之所以會成為「錦新大樓」主委，是多年前女兒到台北市工作，需要買間小套房自用。他說：「2~3年前，覺得大樓有很多問題，希望擔任主委、為大樓做點事，沒想到碰上大樓大地主處處刁難，如今還被迫卸下主委身份，相當無奈。」

鮮少人知道，周朝陽在多年前其實是房地產廣告界赫赫有名的「周董」。他民國66年創業投入戶外廣告工程，那個年代，行銷工具有限，房地產戶外看板非常流行，利潤也相當驚人，北台灣許多大型建案都是由周朝陽承接。

周朝陽回憶：「民國78年承接『正隆廣場』廣告工程，主看板就搭了13層樓，光那個案子就做到800萬元，另外『宏國大鎮』、『葉財記皇家大樓』、『先施百貨』、『太平洋翡翠灣』等等都是我做的。」他回憶：「全盛時期公司年營收數千萬，在那個年代，已是可觀的數字。」

民國80年，周朝陽也想當建商，他與朋友合夥，投資汐止山區一處開發案，該案也就是現在屋齡26年的社區「東苑風荷」，基地近千坪，位於國興街。

▲「東苑風荷」現為屋齡26年的社區，位於汐止國興街。（圖／記者項瀚攝）

周朝陽的惡夢就此展開！他回憶：「那案子我們從買地開始，非常有信心，當時景氣好，預售每坪賣24萬元、全案總銷15億元，沒想到受騙了，這是一塊有問題的地，要動工時碰上周圍住戶抗爭事件，使得預售客戶全部退訂。」

周朝陽說：「當時，工地四周被抗議布條包圍，甚至卡車直接圍住工地，一拖就6年，期間無法動工、無法銷售，每月利息支出動輒數百萬元，壓力非常大。」民國86年左右，該案終於順利動工，沒想到又發生「林肯大郡」倒塌事件，重創山坡地住宅案信心。周朝陽說：「山坡地、丙建被攻擊的很慘，我們的案子又再一次被客戶集體退戶，在當時的社會氛圍，不退不行。」

之後，周朝陽說：「案子再一次重頭開始賣，每坪售價從16萬降到12萬，一路到民國92年Sars前才賣完，當時我把10幾間房子賣掉補錢，賠了上億元。」

摔了這一跤後，已無力東山再起。周朝陽無奈地說：「當建商這幾年分身乏術，也會有同行不斷放話『周董垮了』，原本廣告工程本業也接不到什麼案子了。」

歷經人生起伏後，周朝陽回歸平淡生活，沒有過多的財產，透過多年前創立的「首創文教基金會」，致力公益活動，並憑藉多年累積的信用與人脈，獲得許多企業界人士支持。

▲周朝陽小檔案。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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