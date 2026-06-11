新青安2.0最新版本曝光！房價上限3500萬　6改革一圖看懂

▲新青安2.0即將接棒，將祭出6大改革。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「新青安2.0」即將接棒上路，據悉財政部已研擬完成，最快8月1日銜接上路，實施期程拉長至7年，利息補貼改採「3加4」兩階段逐步退場，但細節仍待行政院最後拍板。

「新青安1.0」自112年8月推出後，鎖定20歲以上、本人及配偶、未成年子女名下無自用住宅的首購族，並要求房屋必須自住，不得出租或轉售，且一人一生僅能申貸一次。現行版本最大誘因是政府與公股銀行合計補貼2碼，因此一段式利率目前約1.775％，在房貸市場相當有競爭力。

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▲新青安2.0版本變動一次看，點圖可放大。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

前3年延續利息補貼 第4年起逐步退場

如今「新青安2.0」前3年將延續原有補貼架構，由內政部負擔1.5碼、公股銀行吸收0.5碼。不過，自第4年起，內政部補貼將每年少0.5碼，第6年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼至第7年結束。

新增排富設計 年收入、房屋總價擬設上限

貸款條件方面，「新青安2.0」加入排富設計，貸款人年收入上限擬訂為200萬元，房屋總價也會設天花板，如台北市可能是3500萬元。貸款總額不變，仍維持1000萬元、最高成數8成、最長年限40年、寬限期5年，與現行1.0版本相同。

▲新青安2.0六大改革，點圖可放大。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

借款人須50歲以下 新增「80條款」

不過，新青安2.0新設「年齡限制」，借款人須在50歲以下，且年齡加上貸款年限不得超過80年，又稱「80條款」。另外，針對「婚育宅」，貸款額度可望從一般上限再提高，最高來到1500萬元，以強化對成家、育兒族群的支持。

財政部6月底前提方案 仍待行政院拍板

財政部長莊翠雲10日在立法院財政委員會表示，財政部仍在蒐集各界意見，會從民眾需求、金融市場與房市情勢等面向評估，目標是在6月底前提出方案，並對外說明。

公股行庫先前已向財政部反映多項建議，包括寬限期縮短至3年、停止利率補貼，以及借款人年齡加上貸款年限不得超過80年等。行庫主管坦言，新青安低利承作會壓縮銀行資金運用效率，但政策定案後，仍會落實協助相關政策。