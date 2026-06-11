看得到吃不到？　新青安2.0曝光「資格關卡重重」

▲「新青安2.0」即將接棒上路，專家表示，但對房市而言，只能說是「微利多」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

「新青安2.0」即將接棒上路，傳利息補貼改採「3加4」兩階段逐步退場、此外加入排富、房屋總價上限等限制。專家表示，2.0利息補貼比預期多、比預期久，但對房市而言，只能說是「微利多」。

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「新青安2.0」即將接棒上路，據悉財政部已研擬完成，最快8月1日銜接上路，實施期程拉長至7年，但細節仍待行政院最後拍板。

大家最關心的利息補補貼，前3年將延續原有補貼架構，由內政部負擔1.5碼、公股銀行吸收0.5碼。不過，自第4年起，內政部補貼將每年少0.5碼，第6年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼至第7年結束。

貸款條件方面，「新青安2.0」加入排富設計，貸款人年收入上限擬訂為200萬元，房屋總價也會設天花板，如台北市可能是3500萬元。貸款總額不變，仍維持1000萬元、最高成數8成、最長年限40年、寬限期5年，與現行1.0版本相同。

▲新青安2.0最新版本曝光。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「新青安2.0利息補貼比想像中更多、更久，但對房市只能說是『微利多』，因為加了資格限制，對於很多民眾、甚至首購族而言，新青安2.0很可能『看得到，吃不到』。」

何世昌表示：「新青安2.0無法再捲起千堆雪，這跟整體房市氛圍也有關係，過去1.0那種房市熱潮，有很多天時地利人和的背景因素。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「新青安1.0炒熱市場，實務上存在不少濫用的問題，而現在新青安2.0新設越來越多資格限制，申請的門越來越窄，相信也會有更完整的貸後管理，目的就是要防止炒作氛圍再起，本次方案雖然也是划算、能吸引買方關注，但估不會有明顯的外溢激勵效果。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「本次傳出的新青安2.0版本，最讓人意外的是寬限期，本來市場預期會由5年縮減回3年。」他表示：「寬限期5年，對首購族來說確實幫助很多，過去不少自用型買方申請新青安，利息補貼其次，主要為了年限40年、寬限期5年而來。」

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