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捷運宅620萬成交「過1年賣900萬」　投資客物件能買嗎？內行曝看法

▲▼新家,新北房產,台北買房,社區大樓,電梯大樓,景觀宅。（圖／記者許凱彰攝）

▲原PO考慮是否要買這間房。（示意圖／記者許凱彰攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文透露，她與妹妹在台中租屋，近期打算合資買房。兩人看中一間鄰近捷運的房，卻發現是投資客的物件，開價也高出許多，因此她就想知道，投資客的物件究竟能不能買呢？對此，信義房屋專家認為，可以先看這間房子的裝潢是怎麼做的，不是投資客的物件就一定不能買。

合資看中捷運宅！卻是投資客物件

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女網友在Dcard以「投資客的物件真的不要買嗎」為題發文。原PO表示，姊妹倆都在台中租屋，房租加起來，一個月要1萬5000元，於是兩人商量一人拿100萬元左右來買2房的中古屋，預算落在800萬元左右。她也透露兩人的經濟狀況，她有約650萬的股票、50萬的現金，年薪65萬至75萬；妹妹有70萬的股票、150萬的現金，年薪約60萬。

原PO表示，她近期看中一間屋齡30年、條件極佳的捷運宅，但後來發現該屋去年以620萬成交，如今開價卻達900萬元，明顯為投資客物件。她認為，可以省下裝潢費雖是好事，但也擔心裝潢品質不佳，或裝潢會蓋掉一些問題。

房仲說法大不同！她陷兩難

原PO指出，她問了兩位房仲，但雙方對出售原因說法不一。一人稱長輩不滿意裝潢才要賣；另一人則說需換大房，並強調裝潢費達180萬。因為她不懂裝潢，所以一方面想在議價前就先找人驗屋、找做裝潢的人一起看房，確認屋主究竟花多少錢；另一方面又覺得投資客就是要賺一筆，可能也不好議價，是不是就乾脆放棄這間？

▲▼新家,新北房產,台北買房,社區大樓,電梯大樓,景觀宅。（圖／記者許凱彰攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「別衝動，620～900萬，整理裝潢280萬太誇張了，對方真的會賺到流湯，多看幾間吧」、「短期買賣有留意貸款成數」、「去年八月成交620萬，一年內移轉的物件，銀行會用上一次成交價的8成計算，這間你可以直接放棄，200萬的自備款不夠」、「除了新成屋，裝潢過的都不建議買」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，投資客的物件沒有一定不能買，因為好處是，可能裝潢也算在房價內了，可以一起貸款，不用再額外拿出1、200萬元做裝潢。另外，若有意購屋，可以先看該房的裝潢是怎麼做的，至少要看水電基礎工程有沒有處理過。

關鍵字：投資客捷運宅買房看房Dcard

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