想買2000萬新北房「一看格局」臉綠了　他愣：我要求太高？

▲原PO和太太預算抓2000萬，想在新北買房。（示意圖／記者許凱彰攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名男網友發文透露，他與妻子預算抓2000萬，想在新北市尋找兩房的中古或預售屋。然而實際看房後，卻發現市場上充斥著長走道、暗廳以及次臥過小等格局的房子，讓他覺得很心累，是他們要求太高，還是預算太低？對此，信義房屋專家表示，其實這對夫妻還可以再多看看。

預算兩千萬找房！他嘆新北格局多奇葩

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這名男網友在Dcard上，以「預算2000萬新北找兩房，被奇葩格局逼到懷疑人生」為標題發文，提到他和太太年收約200萬，鎖定板橋、新莊等區域15年內的中古屋或預售屋。他要求客廳明亮、雙面採光，卻一直看到有超長走道、坪效低的房型，或是客廳無對外窗，以及房間小到像是鳥籠，放了單人床後，衣櫃就打不開了。

該繼續租屋嗎？他思考是否預算抓太少

原PO和太太看到傻眼，也好奇這種奇葩格局究竟是誰在買？他本想著現在正是找物件的好時機，但卻找不到可以下手的房，是他們要求太高嗎？還是預算太少？或是正常採光的兩房物件已經不存在了？他們應該繼續租屋，看2027年有沒有更多物件？還是乾脆拉高預算，硬買三房呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兩房要雙面採光不大可能，客廳房間有採光就要偷笑了」、「我買泰山十八甲重劃區，屋齡19年，3房+平面車位，總價2000萬，剛好比你設定屋齡高一點點」、「你看得上的這些區就是比較貴啊，不然新北市還有那麼多區可以選，你準備2000萬去其他區域絕對夠買到符合條件的」、「要市區要看中古屋，小坪數很多都是奇葩格局。像我看中和預售要拉到2800萬以上才有好一點的格局」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這對夫妻遇到的比較是格局問題，如果是新房子的話，可能會因為公設比、房價的關係，導致屋內的空間被壓縮，而「雙面採光」部分，除非是邊間，不然夾在中間的房子通常只有單面採光。不過他認為，屋齡15年往回推就是2011年左右，應該還是可以找到一些格局不錯，且空間、坪數較大的房子，建議把需求跟房仲講清楚，然後再多看看。