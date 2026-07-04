想換大房「考慮買大樓 or 透天」　網點出1關鍵：要留預備金

▲原PO和老公決定換房。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日一名女網友發文表示，她與丈夫目前住在台南，肚子裡有個小寶寶，最近決定換大房。他們在同區看預售屋，卻在1000多萬的大樓與近2000萬的透天厝間陷入兩難，不知道該怎麼選才好。對此，信義房屋專家認為，兩間房子都可以，建議先思考舊房要不要留。

雙薪無車貸！準備以小換大

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這名女網友在Dcard上，以「小房換大房該如何選」為標題發文，提到他們是34歲的夫妻，目前肚子裡有個小寶寶，兩人年薪合計約220萬，車貸已繳清，除了原有的600萬房貸外，無任何負債。他們最近決定以小換大，並由老公貸首購，現在看的都是預售屋。

買大樓或透天？她列優缺點陷兩難

目前兩人卡在兩個選項，第一個是1350萬的三房電梯大樓，優勢為資金壓力小，且能留舊屋收租；第二個是1900萬的透天厝，他們一直有透天夢，且長輩覺得要換房就一次到位，不過這樣現金流會有點緊，甚至需要先賣掉目前住的房子。因此他們現在就很猶豫，不知道要怎麼選才好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「選A，孩子出生之後會花很多錢，要留預備金，且孩子還小很需要照顧，要上上下下跑來跑去很麻煩，更別說還要打掃，等孩子大了需要自己空間的時候再換透天」、「透天打掃到瘋掉，還要追垃圾車，不如住三房可以收包裹跟丟垃圾」、「抱嬰兒住透天爬樓梯非常不方便又危險，除非是有電梯的透天比較適合」、「透天要是沒有管理，自己倒垃圾收包裹+有嫩嬰應該會很崩潰，每天用的尿布都要等時間自己丟」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這對夫妻最先要想的，應該是目前住的這間房子要不要留著？是否要有更自由的現金流？或者要舊屋收租，用來付房貸？不然以這兩間房來說，他們應該都是可以買的。