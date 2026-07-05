在信義區上班「住A7還是淡水？」　內行秒選曝關鍵

▲原PO在信義區工作。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名從南部北上的男網友發文表示，他目前的工作地點在台北市信義區，想知道如果是A7和淡水的話，選擇住在哪裡會比較好呢？貼文曝光後，引起討論。對此，信義房屋專家認為，可以優先選擇淡水。

信義區上班，依賴捷運上下班

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這名男網友在Dcard上，以「在信義區上班 A7 淡水選哪個」為標題發文。原PO透露，自己是從南部上來的北漂族，對大台北地區的整體環境都不太熟悉。他提到，目前工作地點位在信義區，平時完全依賴捷運上下班。由於他注意到A7和淡水的房價差不多，所以想知道住在哪裡比較好，還是有推薦哪裡嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然是淡水，紅線直接坐到底」、「A7捷運班次很少，時間沒抓好，就要等15分鐘才一班，大部分社區，走路到捷運站也要至少15分鐘，機捷到了北車，要轉乘紅線，又要再走一段路，這些時間絕對要考量清楚，不是只單純看捷運車程」、「要新房子我會選淡水，但淡水距離信義真的太遠，交通可以考量公車／機車，可以多看東湖／汐止」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以A7和淡水來看，會建議選擇淡水，主要原因就是搭捷運不用換線，上班、下班都有位子坐，至於A7，從機捷換北捷還要走一段。另外，如果有考慮其他地區，深坑也是個不錯的選擇，不只搭公車方便，還近，價格同樣有機會入手。