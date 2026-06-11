新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆　屋主稱：研究核能

▲新莊一處公寓屋頂被堆滿廢棄物。（圖／翻攝Threads／＠chiashengtsao）

圖文／CTWANT

新北市新莊區一處公寓近日因頂樓堆滿大量廢棄物引發關注。有網友在社群平台Threads分享照片，只見整片屋頂被各式雜物層層堆疊覆蓋，遠看宛如一座大型垃圾山，不僅讓附近居民相當困擾，也引發外界對環境衛生及公共安全的擔憂。

從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為病媒蚊蟲及鼠類孳生溫床。

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消息曝光後，不少附近居民也紛紛留言抱怨。有人表示，長期以來蟑螂與老鼠問題相當嚴重，也有人指出曾多次向相關單位檢舉，但問題始終無法徹底解決。更有鄰居擔心，大量堆置的物品若遭強風吹落，恐危及行人及周邊住戶安全。

根據當地居民說法，這些雜物主要來自一名經常在外蒐集回收物的男子。由於家中空間不足，便將撿回來的各式物品堆放至頂樓，隨著時間累積，數量愈來愈多，甚至連鄰近建築的屋頂也遭堆放雜物。有住戶透露，同樓層部分鄰居因長期無法忍受惡劣環境，最後選擇搬離居住多年的住所。

面對外界質疑，當事男子受訪時表示，堆放這些物品是為了進行核能相關研究工作。他強調參與研究的人不只自己一人，相關物品均為研究用途，並認為自己主要將物品放置在自家屋頂，沒有占用他人空間。他也表示，待研究完成後便會自行處理相關物品。

不過，這番說法並未平息外界疑慮。由於大量廢棄物長期堆積，不僅影響市容，也衍生公共安全問題，因此相關單位早已介入處理。

新北市環保局指出，新莊區公所早在112年3月便曾針對該案辦理會勘，並委外協助清除一次，但後續仍持續出現堆置情況。由於當事人反覆堆放廢棄物，114年至今已依《廢棄物清理法》第27條規定連續裁罰4次，並於115年4月移請工務局依《公寓大廈管理條例》進一步查處。

工務局則表示，先前樓梯間堆積雜物部分已於5月7日完成改善並依法裁處。至於屋頂大量堆置廢棄物部分，後續將由區公所依相關程序邀集工務、環保等單位進行聯合會勘，確認是否涉及公共危險或環境衛生問題，並依法要求改善。

此外，新北市議員陳世軒表示，現行法規多以連續裁罰方式處理類似案件，對部分長期囤積個案成效有限。市府目前正研議相關自治條例草案，希望未來能透過更具強制力的方式介入處理，避免類似情況一再發生。

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