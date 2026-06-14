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高雄預售屋買氣慘腰斬　前5名熱銷案單價竟全站4字頭

▲▼ 漢神 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登統計，Q1高雄預售交易量冠軍「郡都大成」，已揭露63戶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄預售買氣被信用管制管到「腰斬」，房價卻仍回不去。根據實登統計，Q1高雄預售交易量前5名新案均價全數站上4字頭，其中「郡都大成」以63戶奪冠，平均成交單價51.4萬元，在信用管制期間奪下高雄預售成交王。專家表示，與之前景氣高峰期相比，起碼量縮一半。

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根據實登統計，Q1高雄預售交易量冠軍由「郡都大成」拿下，揭露63戶，明顯領先第2名「國泰明誠」39戶。其餘上榜個案包括「高大之森2－高大之上」、「中山鉑悦」及「遠雄一靚」，成交量差距不大，顯示買氣集中在少數具地段、品牌或產業題材的新案。

價格方面，前5名新案均價全數站上4字頭，其中「郡都大成」、「國泰明誠」、「中山鉑悦」紛站5字頭，「中山鉑悦」更達53.6萬元，成為榜單中單價最高個新案。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前市場呈現「量縮價穩」格局，成交量較過去明顯下滑，過去景氣高峰期的熱門案，平均至少1天可成交1戶，如今成交速度至少量縮一半。不過在土地、營建成本持續上升下，建商售價仍須反映成本，價格並未明顯鬆動。

負責銷售「郡都大成」的鼎盛國際總經理蘇永貴表示，該案能在市場盤整期間衝出交易量，主要受惠亞灣發展題材，「且以預售屋付款彈性作為主要訴求，訂簽約自備約10%，加上工程期較長，購屋款可依工程進度分期繳納，對買方資金安排較具彈性。」

謝哲耀分析，上榜新案大多具備產業題材、區域發展利多或品牌建商口碑，除自住剛性需求外，也有不少外地置產客南下高雄購屋。

謝哲耀說：「央行總裁楊金龍日前談及房市與選擇性信用管制時表示『就到這裡』，有助穩定購屋信心，房市最壞時機已過，不過後續買氣能否持續回升，仍取決於銀行授信態度及整體經濟環境表現。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2026年Q1高雄預售交易量排名。資料來源：實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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關鍵字：高雄房市預售屋排行亞灣置產量縮價穩交易量央行

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