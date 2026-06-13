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40年奪30條人命　7成住戶同意！「猛鬼大樓」都更有望

記者項瀚／台北報導

新生北路二段「錦新大樓」背了多條人命，也被稱為「猛鬼大樓」，新、舊任主委隔空互槓，各說各話。實地走訪，大樓1樓已成立「重建服務處」，住戶表示，目前已有約7成住戶簽意向書，但具體分配條件等等還要等說明會，要成功重建不會那麼快。

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▲▼ 錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

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▲中山區新生北路二段「錦新大樓」背了多條人命，也被稱為「猛鬼大樓」。（圖／記者項瀚攝）

中山區新生北路二段「錦新大樓」前身為「時代大飯店」，分別在1984年、1996年發生大火，共造成21人罹難，之後變成套房社區大樓，仍陸續傳出自殺命案，40年來奪走30條人命，也因此坊間出現不少靈異故事，也被稱為「猛鬼大樓」。

「錦新大樓」前主委周朝陽控訴：「去年10月住戶大會時，其他方住戶趁我住院期間『搞偷襲』，不合規範的選出新主委，連大樓群組都被退出了，十分荒唐。」

「錦新大樓」新任主委王姿淇的老公陳正義，也是目前社區的代理主委。他強調：「主委選舉一切合法合規，反倒是周先生許多違法亂紀之行為，我們會一一提告，法院上見。」

▲▼ 錦新大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲「錦新大樓」1樓辦公室空間斗大掛上「錦新重建服務處」 。（圖／記者項瀚攝）

實地走訪「錦新大樓」，在1樓一處辦公室空間斗大掛上「錦新重建服務處」，而該房東是旭耀資產公司，與前議員李婉鈺家族有關。

陳正義表示：「重建服務處就是建商業者進駐，與住戶們溝通重建事宜，目前已有7成住戶簽意向書，具體的分配條件等等還是要等之後的說明會，現在還是有些住戶在觀望，應該不會這麼快。」

是哪間建商業者？住戶們並未透露，只說好像跟旭耀資產有認識。

攤開實價登錄，「錦新大樓」持續都有買賣交易，今年目前就有3筆轉手，套房約7~10坪，每戶總價325~527萬元，換算單價約46~50萬元。而據住戶說法，每戶租金行情約1.5萬元左右。

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關鍵字：錦新大樓猛鬼大樓主委新任都更重建

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