尹衍樑離世16天　千金尹崇恩再發文曝未來計畫

▲潤泰集團總裁尹衍樑於5月26日凌晨逝世，千金尹崇恩兩次在臉書發文，留下對父親的思念。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

潤泰集團總裁尹衍樑於5月26日凌晨逝世，震驚各界。潤泰千金尹崇恩在5月28日以「有些牽掛，從此停在未讀」在臉書發文，留下對父親的思念。今（11日）尹崇恩再次在臉書發文，懷念父親。

尹衍樑離世16天，關於後事，集團低調處理，而女兒尹崇恩在上月28日於公開平台發文思念父親後，已沉寂2周。今日則再po出淡水河影片，講述父親離世後的心情：「原來失去一個人，是往後每一天的日常。」也強調接下來一年，將把時間留給自己與家人，減少公開活動與聚會，藉此整理自己的心情。

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尹崇恩6月11日臉書全文：

最近，一個人去看海，看著淡水河發呆。

原來失去一個人，不是某一天的事，而是往後每一天的日常。

想分享一件事的時候，甚至只是看見某個熟悉的畫面，都會想起那位始終把家人與責任放在心上的人。

而從那一天開始，我們也慢慢從被照顧的人，成為照顧別人的人，成為別人的依靠。

人生彷彿被按下了慢速播放鍵。

看著河水流動、潮汐往返，才慢慢明白，離別不是遺忘，而是學習帶著思念繼續前行；不是停留在失去，而是在失去之後，依然選擇好好生活。

接下來的一年，我會把更多時間留給家人，也留給自己。

必要的工作與行程仍會繼續，但我想暫時減少公開活動與聚會，好好整理心情，也陪伴家人走過這段人生重要的旅程。

這段時間，我常常想起爸爸的一生。

他教會我的，從來不只是努力工作，而是責任；不只是追求成就，而是懂得承擔。

所以這一年，對我而言不是停下來，而是沉澱；不是退後，而是為了走得更穩、更遠。

謝謝所有關心我們的人。

你們的心意，我們都收到了。

未來的日子裡，我會帶著爸爸留給我的愛、信念與勇氣，繼續向前。

因為我知道，那也是他最希望看見的模樣。

▲尹崇恩6月11日在臉書發文。（圖／翻攝自尹崇恩臉書）

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