從小吃到大！　20年「便當南霸天」楠梓店無預警拆除

▲高雄起家的知名便當品牌楠梓店營業約20年，5月才貼出暫停營業公告，不少老顧客期待未來能重新回歸。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人從小吃到大的「便當南霸天」突然消失！高雄起家的知名便當店楠梓店營業約20年，5月才貼出暫停營業公告，近期卻整間拆除。據查，該店因租約到期熄燈，屋主已開出月租7.5萬元招租。

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楠梓德民路的知名便當店，為高雄起家的連鎖便當品牌，全台擁有不少分店，與「正忠排骨飯」並列高雄最具代表性的便當品牌。主打現炸排骨、雞腿等主餐，搭配多樣配菜與平實價格，在高雄累積大批死忠客群，因此常被網友封為「便當南霸天」。

▲根據《Google Maps》最早街景，該店2009年就開幕。（圖／翻攝自Google Maps）

楠梓店營業約20年，不少在地人從學生時代一路吃到成家立業，該店5月曾在外牆貼出「暫停營業」公告，原本還讓不少老顧客期待未來能重新回歸，沒想到近期店面開始拆除內部裝潢，讓在地人相當震驚。

在地仲介透露，該店已承租約20年，此次主要因租約到期而結束營業，至於業者未續租原因，可能與品牌展店策略、經營規劃調整或設備更新需求有關。而屋主也已重新招租，根據租賃資料顯示，該店坪數約46.7坪，目前開價月租約7.5萬元，換算每坪租金約1600元。

▲5月曾在外牆貼出「暫停營業」公告，沒想到近期店面開始拆除內部裝潢。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東蔡岳霖表示，德民路屬於楠梓重要生活圈幹道，串聯人口稠密的楠梓加工區生活圈，以及首購族大量進駐的高大特區，包括德民路、藍昌路等沿線生活機能成熟，人潮、車潮穩定，從早到晚都有消費族群支撐，也帶動區域店面租賃需求。

▲知名便當店楠梓店招租小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

蔡岳霖指出，沿線店面單坪月租金行情約1500~2000元，若具備角窗、招牌能見度高或停車便利等條件，租金更具支撐力。

蔡岳霖說：「德民路一帶屬於楠梓早期發展成熟的生活圈，周邊住宅產品以屋齡30年以上大樓為主，單價約每坪15~17萬元，也有40年以上公寓，單價約10~12萬元，雖然基本消費人口穩定，但沿線停車並不容易，路邊機車、汽車停車格經常一位難求，也讓慢車道空間被壓縮，對餐飲店面經營來說，是區域最大抗性。」

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