ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

紅樹林SUN HOUSE動土啟航！歷時5年整合「百年家族風水寶地」坐擁首排山河景觀

▲▼ 淡水,房市,危老重建,紅樹林,淡江大橋,景觀宅,昇樺建設。（圖／昇樺建設提供）

▲座落於紅樹林生活圈的預售案「SUN HOUSE」今（6/11）舉行動土典禮。（圖／昇樺建設提供，下同）

記者萬玟伶／新北報導

近年來，淡水在重大交通建設與區域發展利多加持下，展現強勁成長動能。淡江大橋、淡北快速道路陸續到位，不僅縮短往返雙北的通勤時間，北士科園區發展所帶來的外溢效應，也讓淡水成為備受矚目的移居熱區。放眼區域價值，無可複製的河岸景觀依舊備受市場青睞，成為許多購屋族嚮往的夢幻居所。座落於捷運紅樹林站生活圈的預售案「SUN HOUSE」，突破過往景觀宅多以大坪數規劃為主的框架，透過精緻尺度設計，即可讓住戶飽覽觀音山、淡水河與22萬坪紅樹林自然保護區交織而成的壯闊景觀。稀有的首排水岸視野搭配輕盈總價帶，也讓該案自公開以來便成功吸引市場目光。

▲▼ 淡水,房市,危老重建,紅樹林,淡江大橋,景觀宅,昇樺建設。（圖／昇樺建設提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動土典禮吸引眾多準住戶、地方代表及合作夥伴到場見證，共同迎接紅樹林新地標啟動的重要時刻。

歷時五年整合百年土地　危老重建承載建築使命
在醒獅獻藝的熱鬧氛圍中，「SUN HOUSE」今（6/11）舉行盛大的動土典禮。對外界而言，這是一場建築工程的正式啟動，但對昇樺建設總經理谷念勝來說，更像是一段長達5年多的土地整合旅程，終於要迎來最為重要的里程碑。

「能夠整合這塊基地，我一直覺得是一種緣分，也是福報。」谷念勝透露，基地其中一位屋主為許丙，其人活躍於清領、日治與民國時代，曾追隨板橋林家重要人物林熊徵參與事業發展，在台灣近代歷史中占有一席之地。隨著時代更迭，土地產權歷經世代傳承，後代子孫皆與臺灣知名家族有姻親連結，形成極為複雜的持分結構。

「很多地主只持有零點幾坪、幾坪土地，但他們都是臺灣非常有分量的家族成員。」谷念勝表示，整合過程中必須一一拜訪、溝通與協調，有人旅居海外，有人分散在台灣各地，每一次簽約都像是在拼湊一幅跨越百年的歷史拼圖。過去曾接手數起危老重建案的他認為，土地開發從來不只是商業行為，更是一份責任。多年來投入危老都更領域，谷念勝直言建築和人一樣，都有生命週期。「房子會愈住愈老，30、40年前的產品，未必符合現在的生活型態與需求，所以需要改善，也需要改變。」

在谷念勝看來，整合之目的除了蓋一棟新房子，也要能創造更好的生活品質。從24小時保全、包裹收發到垃圾處理等日常機能，看似平凡，卻是現代生活不可或缺的一環。「當一個案子達到足夠的規模，社區也才有辦法支撐完善的管理服務。」因此，團隊在規劃「SUN HOUSE」時，既著眼於無可取代的景觀條件，更希望透過完整的社區規模與管理機制，讓住戶在享受山海美景之餘，也能擁有真正安心且舒適的居住體驗。

▲▼ 淡水,房市,危老重建,紅樹林,淡江大橋,景觀宅,昇樺建設。（圖／昇樺建設提供）

▲昇樺建設總經理谷念勝（右）協同夫人陳素瑩出席動土典禮。

山海景觀與交通利多兼具　紅樹林迎來全新發展契機
百年歷史賦予這塊土地深厚的人文底蘊，眼前的山海景觀，則賦予它獨特且珍稀的價值。從基地望出去，不僅能看見甫完工的淡江大橋、觀音山、淡水河景甚至關渡大橋，還能俯瞰全臺最廣闊的紅樹林自然保護區。基地本身位於向外延展的河岸轉折處，宛如「玉帶環腰」般的地理優勢，使視野得以向兩側大幅延伸，放眼整個淡水房市也實屬罕見。四季晨昏與山海景色皆能盡收眼底，也讓團隊從取得土地開始，便抱持著打造代表作的心情投入規劃。

谷念勝回憶，學生時代從台北車站搭乘淡水線火車前往淡水，往往需要花上一個多小時，如今坐擁捷運輕軌，加上重大交通建設逐步到位，整個區域正迎來前所未有的轉變。「過去大家對淡水最大的疑慮，就是交通。」他分析，淡江大橋可有效分流往返八里、林口的車流，而目前積極推進中的淡北快速道路，則將進一步縮短淡水與台北市區之間的通勤時間。

除了交通利多，近期北士科園區發展，以及輝達（NVIDIA）宣布進駐所帶動的科技產業聚落效應，也讓谷念勝看見新的居住需求。他觀察，高科技產業人才對於居住品質與生活平衡有高度期待，紅樹林距離北士科僅數站捷運距離，相較市中心高房價，這裡擁有具競爭力的價格條件，更能換來舒適寫意的生活環境。

124度自然視角入宅　在家即能飽覽山海美景
「SUN HOUSE」主打精緻坪數規劃，據悉目前銷售已突破五成。負責本案銷售的「橄欖澍美學享享」總經理鄭明翼開朗分享，「我們不是在賣房子，而是在創造回憶。」銷售團隊進駐後，並未立即拆除擁有近60年歷史的老宅，而是以改造再利用的方式，將其規劃為接待空間、展覽場域與景觀咖啡廳，並以「獻給未來的回憶」為主題，前後舉辦寫生比賽、攝影展及藝術展覽等十餘場活動，希望讓更多人感受紅樹林獨有的生活魅力。

鄭明翼也透露，景觀咖啡廳「SUN HOUSE 124°」代表的即是人類雙眼最大的自然視角。「不需要刻意轉頭，就能感受眼前風景的完整與遼闊。」這樣的視野，也正是未來住戶在家中即能擁有的景觀尺度，在最自然的觀看狀態下，便能將河景、綠意與天際線完整收藏於眼前。

隨著公共建設逐步到位，淡水正迎來新一波發展契機。位於紅樹林首排的SUN HOUSE，以稀有景觀資源、完善交通機能與細膩坪數規劃，回應現代人對生活品質的期待，也為區域發展增添嶄新的居住想像。

▼基地上的老宅以改造再利用的方式，規劃為接待空間、展覽場域與景觀咖啡廳，串聯起在地與外地人的共同情感。（圖／記者萬玟伶攝）

▲▼ 淡水,房市,危老重建,紅樹林,淡江大橋,景觀宅,昇樺建設 。（圖／記者萬玟伶攝）

關鍵字：淡水房市危老重建紅樹林淡江大橋景觀宅昇樺建設

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8739

石牌核心稀有大基地！「昇樺知玉」468坪靜巷名邸　醫師客群指名進駐明星學區宅

昇樺建設12日舉行新案「昇樺知玉」開工動土典禮，選址石牌黃金核心地段，主打6級耐震崗石建築與每層制震規劃，結合468坪基地、靜巷環境與明星學區條件切入市場，開案即吸引醫療與高知識菁英族群關注，成為此波..

5/13 16:59

高雄橋頭社宅動工！「橋新安居」3基地供993戶

位於高雄市橋頭區的社會住宅「橋新安居C」日前已經動工，由中央投資興建，完工時間估計是2029年，值得一提的是，加上正在興建的「橋新安居B」和即將動工的「橋新安居A」，預計三處基地未來可提供將近1000戶居住單元。

6分鐘前

台積電效應發威？日本外資炒房「台灣佔6成」　專家曝嚴重後果

日本房地產市場持續飆升，東京23區的大樓平均價格已突破1億日圓，面對房價高漲，日本政府目前卻傾向「暫緩」對外國人購買大樓實施限制。究竟為何設限如此困難？若放任現況發展又會帶來什麼後果？專家警告，若政府怠於規範，一般家庭與年輕世代恐被徹底擠出都會區。

42分鐘前

紅樹林SUN HOUSE動土啟航！歷時5年整合「百年家族風水寶地」坐擁首排山河景觀

近年來，淡水在重大交通建設與區域發展利多加持下，展現強勁成長動能。淡江大橋、淡北快速道路陸續到位，不僅縮短往返雙北的通勤時間，北士科園區發展所帶來的外溢效應，也讓淡水成為備受矚目的移居熱區。放眼區域價值，無可複製的河岸景觀依舊備受市場青睞，成為許多購屋族嚮往的夢幻居所。

1小時前

美房屋保險費3年暴漲24％　7成屋主喊吃不消、95％地區全受衝擊

美國房屋保險費近年持續攀升，已成為愈來愈多屋主的財務負擔；最新調查顯示，71％美國屋主表示過去幾年房屋保險費上漲，其中42％認為漲幅「非常明顯」。專家指出，通膨、氣候變遷及天然災害增加等因素正推高保費，並對房市與整體經濟帶來更廣泛影響。

1小時前

咬牙買下台北房！2年還款1500萬　他嘆「窮得只剩一間房」

儘管北市房價飛天，但若是有機會的話，還是有很多人想買台北房，一名網友分享，原本並沒有打算在台北買房，畢竟台北冬天濕冷、房價又高，和他嚮往的鄉下生活差很大。不過最後仍妥協，咬牙買下房子，這兩年已經繳了1500萬元，如今雖然名下有房，但生活卻不快樂，自嘲「窮得只剩一間房子」。

2小時前

央北首案5個月狂賣256戶　華固19.7億加碼800坪角地

新店央北指標案「華固譽誠」繳出5個月狂賣256戶驚人成績。華固（2548）今（11日）公告以19.77億元購置央北近800坪角地，位於央北二路、啟文路，面對十四張公園，預計後年Q1推出，均價估在3位數。

2小時前

賣房籌錢替兒辦婚禮　印尼媽住河邊「帆布屋」

印尼中爪哇省一名57歲女子為了幫長子籌措婚禮費用，忍痛賣掉家裡唯一的棲身之所，如今她與次子只能擠在河邊一間不到4坪、用帆布與石棉板搭建的簡陋小屋，居住環境惡劣。

2小時前

新婚夫妻買屋「少做1事」晚上根本無法睡　專家3原則提醒

準備結婚的小家庭看中一間開價 1,168萬元的乾淨物件，因白天環境清幽且採光良好，當下便決定簽約搬入，不料這卻是惡夢的開始，因為他們當初看房少做了一件事情。

4小時前

豐原「一票50年老屋」開價1500萬！他看到心累：屋況超差

台中房價近年起飛，連蛋白區也讓首買家望而興嘆。一名網友在臉書社團「買房知識家」發文苦嘆，近期在豐原區看房看得心力交瘁，發現市面上多數為屋齡近50年的老屋，即便牆面斑駁，甚至散發霉味，開價仍高達1500萬至1600萬元，讓他不禁質疑，「到底為什麼豐原可以這麼貴？」

4小時前

梁佑南鏡中看見傅子純　悲泣：他還想念大家

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安2.0最新版本曝光　6改..

從小吃到大！　20年「便當南霸..

新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！..

三重地標星巴克店面求售1.4億..

看得到吃不到？　新青安2.0曝..

「年租960萬燒肉名店」撐不住..

新婚夫妻買屋「少做1事」　晚上..

豐原「一票50年老屋」開價15..

「冷氣吹24度、26度配電扇」..

帝寶21樓「傳奇戶」賣9年！　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄橋新安居C社宅　供200戶..

日本外資炒房「台灣佔6成」　專..

歷時5年整合「百年家族寶地」S..

美房屋保險費3年暴漲24％　7..

咬牙買下台北房！2年後卻嘆「窮..

央北首案5個月狂賣256戶　華..

賣房替兒辦婚禮　印尼媽現況曝光

新婚夫妻買屋「少做1事」　晚上..

豐原「一票50年老屋」開價15..

從小吃到大！　20年「便當南霸..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366