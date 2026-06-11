紅樹林SUN HOUSE動土啟航！歷時5年整合「百年家族風水寶地」坐擁首排山河景觀

▲座落於紅樹林生活圈的預售案「SUN HOUSE」今（6/11）舉行動土典禮。（圖／昇樺建設提供，下同）

記者萬玟伶／新北報導

近年來，淡水在重大交通建設與區域發展利多加持下，展現強勁成長動能。淡江大橋、淡北快速道路陸續到位，不僅縮短往返雙北的通勤時間，北士科園區發展所帶來的外溢效應，也讓淡水成為備受矚目的移居熱區。放眼區域價值，無可複製的河岸景觀依舊備受市場青睞，成為許多購屋族嚮往的夢幻居所。座落於捷運紅樹林站生活圈的預售案「SUN HOUSE」，突破過往景觀宅多以大坪數規劃為主的框架，透過精緻尺度設計，即可讓住戶飽覽觀音山、淡水河與22萬坪紅樹林自然保護區交織而成的壯闊景觀。稀有的首排水岸視野搭配輕盈總價帶，也讓該案自公開以來便成功吸引市場目光。

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▲動土典禮吸引眾多準住戶、地方代表及合作夥伴到場見證，共同迎接紅樹林新地標啟動的重要時刻。

歷時五年整合百年土地 危老重建承載建築使命

在醒獅獻藝的熱鬧氛圍中，「SUN HOUSE」今（6/11）舉行盛大的動土典禮。對外界而言，這是一場建築工程的正式啟動，但對昇樺建設總經理谷念勝來說，更像是一段長達5年多的土地整合旅程，終於要迎來最為重要的里程碑。

「能夠整合這塊基地，我一直覺得是一種緣分，也是福報。」谷念勝透露，基地其中一位屋主為許丙，其人活躍於清領、日治與民國時代，曾追隨板橋林家重要人物林熊徵參與事業發展，在台灣近代歷史中占有一席之地。隨著時代更迭，土地產權歷經世代傳承，後代子孫皆與臺灣知名家族有姻親連結，形成極為複雜的持分結構。

「很多地主只持有零點幾坪、幾坪土地，但他們都是臺灣非常有分量的家族成員。」谷念勝表示，整合過程中必須一一拜訪、溝通與協調，有人旅居海外，有人分散在台灣各地，每一次簽約都像是在拼湊一幅跨越百年的歷史拼圖。過去曾接手數起危老重建案的他認為，土地開發從來不只是商業行為，更是一份責任。多年來投入危老都更領域，谷念勝直言建築和人一樣，都有生命週期。「房子會愈住愈老，30、40年前的產品，未必符合現在的生活型態與需求，所以需要改善，也需要改變。」

在谷念勝看來，整合之目的除了蓋一棟新房子，也要能創造更好的生活品質。從24小時保全、包裹收發到垃圾處理等日常機能，看似平凡，卻是現代生活不可或缺的一環。「當一個案子達到足夠的規模，社區也才有辦法支撐完善的管理服務。」因此，團隊在規劃「SUN HOUSE」時，既著眼於無可取代的景觀條件，更希望透過完整的社區規模與管理機制，讓住戶在享受山海美景之餘，也能擁有真正安心且舒適的居住體驗。

▲昇樺建設總經理谷念勝（右）協同夫人陳素瑩出席動土典禮。

山海景觀與交通利多兼具 紅樹林迎來全新發展契機

百年歷史賦予這塊土地深厚的人文底蘊，眼前的山海景觀，則賦予它獨特且珍稀的價值。從基地望出去，不僅能看見甫完工的淡江大橋、觀音山、淡水河景甚至關渡大橋，還能俯瞰全臺最廣闊的紅樹林自然保護區。基地本身位於向外延展的河岸轉折處，宛如「玉帶環腰」般的地理優勢，使視野得以向兩側大幅延伸，放眼整個淡水房市也實屬罕見。四季晨昏與山海景色皆能盡收眼底，也讓團隊從取得土地開始，便抱持著打造代表作的心情投入規劃。

谷念勝回憶，學生時代從台北車站搭乘淡水線火車前往淡水，往往需要花上一個多小時，如今坐擁捷運輕軌，加上重大交通建設逐步到位，整個區域正迎來前所未有的轉變。「過去大家對淡水最大的疑慮，就是交通。」他分析，淡江大橋可有效分流往返八里、林口的車流，而目前積極推進中的淡北快速道路，則將進一步縮短淡水與台北市區之間的通勤時間。

除了交通利多，近期北士科園區發展，以及輝達（NVIDIA）宣布進駐所帶動的科技產業聚落效應，也讓谷念勝看見新的居住需求。他觀察，高科技產業人才對於居住品質與生活平衡有高度期待，紅樹林距離北士科僅數站捷運距離，相較市中心高房價，這裡擁有具競爭力的價格條件，更能換來舒適寫意的生活環境。

124度自然視角入宅 在家即能飽覽山海美景

「SUN HOUSE」主打精緻坪數規劃，據悉目前銷售已突破五成。負責本案銷售的「橄欖澍美學享享」總經理鄭明翼開朗分享，「我們不是在賣房子，而是在創造回憶。」銷售團隊進駐後，並未立即拆除擁有近60年歷史的老宅，而是以改造再利用的方式，將其規劃為接待空間、展覽場域與景觀咖啡廳，並以「獻給未來的回憶」為主題，前後舉辦寫生比賽、攝影展及藝術展覽等十餘場活動，希望讓更多人感受紅樹林獨有的生活魅力。

鄭明翼也透露，景觀咖啡廳「SUN HOUSE 124°」代表的即是人類雙眼最大的自然視角。「不需要刻意轉頭，就能感受眼前風景的完整與遼闊。」這樣的視野，也正是未來住戶在家中即能擁有的景觀尺度，在最自然的觀看狀態下，便能將河景、綠意與天際線完整收藏於眼前。

隨著公共建設逐步到位，淡水正迎來新一波發展契機。位於紅樹林首排的SUN HOUSE，以稀有景觀資源、完善交通機能與細膩坪數規劃，回應現代人對生活品質的期待，也為區域發展增添嶄新的居住想像。

▼基地上的老宅以改造再利用的方式，規劃為接待空間、展覽場域與景觀咖啡廳，串聯起在地與外地人的共同情感。（圖／記者萬玟伶攝）