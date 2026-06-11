央北首案5個月狂賣256戶　華固19.7億加碼800坪角地

▲華固（2548）今（11日）公告以19.77億元購置央北近800坪角地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

新店央北指標案「華固譽誠」繳出5個月狂賣256戶驚人成績。華固（2548）今（11日）公告以19.77億元購置央北近800坪角地，位於央北二路、啟文路，面對十四張公園，預計後年Q1推出，均價估在3位數。

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華固（2548）今（11日）公告，以約19.77億元取得新店央北重劃區斯馨段土地，面積共約790坪，單價約250萬元，交易對象為4位自然人。

華固總經理洪嘉昇表示，公司近期在央北推出「華固譽誠」，銷售表現不錯，看好新店央北重劃區，加上近期整體房市氛圍好轉，央行楊金龍總裁直言「打炒房就到這裡」，加上股市暢旺，相信房市最差的時刻已經過去。

洪嘉昇表示，本次新購置土地位於央北二路、啟文路，地段相當不錯，面對公園、視野開闊，預計規劃26~40出頭坪，2027年Q1推出，總銷約62億元，推案價格應會比「華固譽誠」略高，均價可能在3位數。

攤開實價登錄，「華固譽誠」目前共有256筆交易，交易時間在去年11月底到今年4月底，每坪成交均價落在約95萬元。短短5個月狂賣256戶，也是當前房市少數案例。





▲「華固譽誠」短短5個月狂賣256戶，是當前房市少數熱銷案例。（圖／記者項瀚攝）

市調指出，新店央北素地所剩不多，目前線上新案僅剩下「湯泉寶鈺」、「江陵天喆」，還有即將進場的江陵建設案以及昇陽建設案。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「新店央北進入供給空窗期，線上銷售個案少，可預期價格會持續攀升，且觀察這1年來雙北市況相對穩定，其中又有新北第一圈表現最好，因此吸引開發商加碼布局。」

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