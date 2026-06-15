房市最壞時機已過？　台南業界曝「台積概念區」已讓利5%

▲台南市不動產開發商業同業公會新任理事長胡富文表示，央行近期釋出不再加碼管制訊號，房市最壞時刻已過。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行18日將召開第2季理監事會議，外界關注房市管制是否鬆綁。台南市不動產開發商業同業公會新任理事長胡富文表示，「房市最壞時刻已過，不過買氣仍在盤整，部分台積電概念區已出現約5%讓利空間。」

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胡富文指出，央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市買氣明顯降溫，成交量較高峰期萎縮超過3成，甚至有新案周來人只有2~3組，與過去房市熱絡時期相比明顯縮水，「以往推案量相對較大的台積受惠區，像是安定、新市等，已出現部分新案房價讓利約5%，但幅度有限。」

胡富文強調，在土地、人工及營建成本持續上升下，又有土方之亂攪局，「成本回不去了，房價未出現明顯鬆動，建商多半選擇自行吸收新增成本壓力。」

台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶直言，才剛等到央行釋出不再加碼管制訊號，土方去化問題尚未完全解決，現在又出現「太陽能之亂」，讓建築業經營壓力再度升高。

吳國寶指出，「政策立意雖是推動綠能，但實務上仍涉及屋頂空間、產權分配、設備維護、颱風安全、發電效益及後續管理等問題，若配套不足，恐增加建商與購屋人的成本負擔。」

▲央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市買氣明顯降溫，成交量較高峰期萎縮超過3成。（圖／記者張雅雲攝）

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