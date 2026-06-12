淡江大橋通車「很給力」　在地房仲估：1年內每坪補漲5萬

▲淡江大橋通車，有效舒緩淡水交通壅塞問題。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋通車，有效舒緩淡水交通壅塞問題，成為淡海新市鎮房市大利多。在地房仲表示，這2年淡海房價沒跌，就是大橋建設支撐，如今通車後不僅交通便利許多，特別是鄰近大橋的輕軌濱海沙崙站一帶，商圈熱鬧起來，房市備受看好，估1年內每坪房價將漲5萬元。

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淡江大橋在5月12日正式通車，也讓淡海新市鎮房市再度成為焦點。東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「過去淡水新市鎮最大的挑戰始終是交通問題，而淡江大橋通車後，大幅改善淡水聯外動線，有效分散原本集中於紅樹林方向的車流，是房市超級大利多。」

沈雅純實測發現：「在平日離峰時段，從沙崙路生活圈開車前往西門町、台北車站一帶，僅需約18分鐘即可抵達。另外在尖峰時段，前往台北市區所需時間也較過往節省近一半，讓淡水與雙北核心生活圈的距離明顯拉近。」

沈雅純表示：「雖然近2年房市受到信用管制與景氣影響，但淡水新市鎮房價並未出現明顯修正，反而呈現緩步上漲格局，背後最大的支撐力量正是市場對淡江大橋通車效益的期待。」如今淡江大橋已通車，她直言：「房價肯定補漲。」

當前房價行情方面，沈雅純指出：「目前淡海新市鎮一般新案每坪均價落在45萬元上下，少部分個案衝上6字頭。屋齡0至5年新古屋約36至39萬元，5至10年產品約32至35萬元，10年以上社區則仍有機會找到每坪28至32萬元的產品。」

▲今年淡海新市鎮成交量明顯提升，年增幅約達3成。（圖／東森房屋提供）

至於區域房市現況，沈雅純表示：「今年整體成交量明顯提升，年增幅約達3成，不少民眾在股市獲利後，開始將資金轉進房地產市場，加上交通建設題材持續發酵，使得淡水新市鎮買氣逐漸回溫。」

淡江大橋改變的不只是交通，還有淡水的生活重心。沈雅純補充：「過去淡水人的生活機能主要集中在捷運淡水站、老街及傳統市區一帶，但未來隨淡江大橋通車、輕軌發展及商業設施陸續進駐，生活重心將逐漸向沙崙路一段、濱海路三段移動，也就是輕軌濱海沙崙站。」她大膽預測：「該區1年內每坪房價將漲5萬元。」

▲沈雅純表示，淡江大橋改變的不只是交通，還有淡水的生活重心。（圖／東森房屋提供）

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